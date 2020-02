Camilo Echevarría: "Me encantaría correr en Neuquén pero no puedo"

De antemano se sabía que no iba a ser de la partida en la apertura 2020 del fin de semana pasado en Viedma y que su presencia en la segunda fecha, en casa, también estaba en duda. Desde el sentido común se veía venir pero sus ganas y los antecedentes en situaciones similares dejaban la puerta abierta. Ahora, el piloto despeja la incertidumble y confirma vía LM Neuquén que se baja, con atendibles razones, pues su gran pasión se superpone con su actual compromiso político (es concejal) que debe priorizar.

Los argumentos

“No voy a correr, necesito dedicarme a full a esta nueva actividad. Me encantaría estar pero si me pongo con las carreras desatiendo la política. Llegado el momento, si se puede retomar lo haré, porque el auto está listo y estoy seguro de que en algún momento voy a regresar”, explica Camilo en medio de una extensa jornada en su flamante rol. A sus obligaciones se suman los costos inalcanzables por el contexto del país y el precio del dólar. “Los repuestos son en esa moneda, este año también está muy complicado”, repasa la problemática.

Sin contuinidad le cuesta ser competitivo en la categoría más importante del automovilismo argentino y al neuquino no le gusta dar ventajas ni hacer las cosas a medias. “Asumí una responsabilidad y me debo a eso. Las carreras siempre va a ser la diversión, lo que más me gusta, pero en este momento no puedo prestarle la atención que requieren”, agrega al ampliar su fundamento.

De esta manera, del 6 al 8 de marzo los regionales en Centenario serán el cipoleño Manu Urcera y el angosturense Juan Cruz Benvenuti, mientras que en la telonera TC Pista intervendrán el neuquino Lautaro De la Iglesia y el cincosaltense Daniel Nefa.

El futuro del equipo

Lo que acaso más lamenta Camilo es el parate que afectará indefectiblemente al Neuquén Energía, el equipo propio que creó en esta capital apostando por gente de la región. Por ello, anticipa que no descarta “buscar alternativas” y que pueda utilizarlo otro piloto, teniendo en cuenta también la elevada inversión que se realizó en su momento. Una fecha neuquina de TC sin Camilo no será lo mismo.

