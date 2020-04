Beatriz Salas es una joven mamá de 25 años que está al frente de su carnicería“B&M” de la vecina ciudad que decidió, por iniciativa de su pequeña hija de 8 años, tener este gesto solidario.

Desde las 7 de este miércoles, una larga hilera de personas aguardaba su turno frente a la carnicería para recibir la mercadería. Dijo que la cantidad de gente que se acercó fue “impresionante”, en menos de tres horas ya había entregado todas las bolsas.

“Un día llegué a mi casa y le comenté a mi hija que me había dado mucha tristeza porque esa tarde habían entrado más personas a pedir que a comprar. Ella fue la que me dio la idea de abrir un día la carnicería para hacer una donación”, contó Bety a LM Neuquén.

Carnicera solidaria: repartió mil kilos de carne entre las familias más necesitadas

Siempre le había recalcado que debía ser solidaria ante la necesidad de los demás y decidieron que sería una buena acción para poder colaborar con quienes menos tienen, en estos tiempos difíciles por la cuarentena.

Para la joven carnicera, que abrió el local hace dos años, fue un privilegio poder realizar esta donación que le costó unos 300 mil pesos. “También tengo muchos gastos, de hecho pago el alquiler e impuestos como cualquier vecino. No me sobra nada, pero lo que pude hacer, lo hice de todo corazón”, sostuvo.

carnicera solidaria centenario.jpg

Tras explicar: “El dueño del frigorífico es un amigo, que me dejó la mercadería prácticamente al costo. Sólo tengo la carnicería, soy mama soltera, no me sobra nada, pero estoy agradecida a Dios de poder hacerlo”.

Para organizar a la gente que aguardaba con los barbijos puestos y hacer que respetaran la distancia social, colaboraron amigos del grupo solidario “Dar es dar” junto con la Policía que estuvo para controlar que se desarrolle con normalidad. Mientras tanto, ella estaba dentro de la carnicería ultimando los últimos cortes para armar las bolsas de 2 kilos de carne que tenían pulpa, puchero, costeletas y picada. Cada tanto salió a la vereda y recibió el agradecimiento de la gente.

carnicera-centenario.jpeg

“Para mí esto es mucha plata, mucho trabajo, muy pesado, pero se hizo por mis amigos que me pudieron dar una mano. Feliz porque vinieron de todos los barrios y la gente que vi era porque realmente lo necesitaba”, sostuvo a LMN la carnicera solidaria de Centenario.

-Video Gentileza Centenario Digital-

LEÉ MÁS

Los odontólogos, golpeados y con incertidumbre por la pandemia

El ISSN habilitó la atención de afiliados por telemedicina

Municipales de distintas áreas se suman al control sanitario

San Martín: vecinos donaron $4 millones para el hospital

Personal de salud hizo una serie de videos en Tik Tok y desató la discusión