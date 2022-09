Cinthia Fernández contó por su hija menor no quiere ir a la casa de Defederico

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin. A diario la panelista y el ex futbolista suman un nuevo capítulo al escándalo constante en el que se encuentran envueltos desde que se separaron. Esta vez, el motivo está vinculado a la relación del deportista con su hija Francesca.

En un móvil de Intrusos, Flor de la V le preguntó a Cinthia "¿cuál de las nenas no lo quiere ver?" a su papá. "Francesca, la que estuvo internada. Hace un año que no se queda a dormir en su casa", respondió categórica Fernández.

Con esa introducción, la modelo pasó a relatar por qué motivo su hija menor no quiere dormir en la casa del papá. "Un día ellas fueron al campamento de la colonia. Él me dijo 'las quiero retirar y que se queden a dormir'. Le dije que sí. Las nenas van a dormir. Yo había salido a comer con mi mejor amiga", arrancó diciendo .

Cinthia Fernández reveló por qué su hija menor no quiere dormir en la casa de Matías Defederico -.mp4 Cinthia Fernández contó en Intrusos por qué su hija Francesca no quiere quedarse en la casa del padre.

Hasta ahí, era el relato de una noche normal de padres separados. Pero, según la artista, a la madrugada todo cambió. "Tipo una llego a casa y a las dos y media suena el teléfono. Cuando veo que era ella, dije '¿Qué pasó?'. Me llamó llorando y escondida", continuó.

"Ella me dice: 'Escuché a papá que dijo esto y esto de vos'. Dijo barbaridades de mí. Él estaba con gente en la casa. Entonces, Fran me dijo 'te extraño, quiero estar con vos'. Cuando él descubre que estaba hablando conmigo, le arranca el teléfono de la mano", recordó.

En esa misma línea, aseguró que no lo imaginó ni se lo contó nadie. "Era una video llamada. Yo estaba viendo a la nena", prosiguió la panelista con su relato. "Ella le dice 'yo me quiero ir con mamá'. Y él le dice '¡tu mamá no te va a poder venir a buscar porque no puede entrar acá! ¡Y vos te quedás acá porque es mi día!'", siguió contando.

"Se lo dijo gritando. En ese tono y con agresividad. Así no se le habla a una criatura, que estaba llorando porque extrañaba a la madre. Y él no asumió que estaba hablando mal de mí", señaló Fernández. Para ese momento, Defederico le cortó el teléfono.

Matías Defederico y Francesca.jpg Matías Defederico con su hija Francesca en un buen momento. Hace un año que la nena no se quiere quedar a dormir en su casa.

Buscando más información al respecto, la conductora le consultó cómo reaccionó ante esa situación. La sincera respuesta de Cinthia fue: "Me entró un fuego de querer matarlo... De puteada, de bronca, de impotencia...No de matarlo de cuchillo, porque después te clava denuncia por cualquier cosa... Pero me tranquilicé y le dije a mi nena que iba a ir como sea".

La panelista tenía el acceso prohibido al barrio cerrado donde reside el futbolista "por una cautelar que él dejó en la puerta y no podía pasar". Por eso "a las 2.30 de la mañana desperté a Carmen, la niñera", expresó. Llegaron al lugar y le explicó a un policía que quería entrar porque su hija la había llamado llorando.

A pesar de la cautelar, le permitieron pasar pero tuvo que quedarse a una cuadra de la casa de su ex marido. "Carmen entró, la agarró a Francesca, la trajo a upa llorando. Y Francesca nunca más quiso ir", concluyó la panelista.