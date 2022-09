Cinthia Fernández se accidentó jugando con su hija: "Sangre"

“Miren los pelotazos que me metieron estas pibas. Miren cómo me dejaron las piernas”, empezó diciendo la mediática en un vivo en Instagram. En ese momento, ella sorprendió a todos cuando una de sus hijas le dijo: “Te sale un poco de sangre ahí”.

Cinthia Fernández se accidentó.mp4 Cinthia Fernández se accidentó

La última vez por la que el futbolista y ella pelearon estuvo vinculado a la relación del deportista con su hija Francesca. En un móvil de Intrusos, Flor de la V recientemente le preguntó a Cinthia "¿cuál de las nenas no lo quiere ver?" a su papá. "Francesca, la que estuvo internada. Hace un año que no se queda a dormir en su casa", respondió categórica Fernández.

"Un día ellas fueron al campamento de la colonia. Él me dijo 'las quiero retirar y que se queden a dormir'. Le dije que sí. Las nenas van a dormir. Yo había salido a comer con mi mejor amiga. Tipo una llego a casa y a las dos y media suena el teléfono. Cuando veo que era ella, dije '¿Qué pasó?'. Me llamó llorando y escondida", continuó.

"Ella me dice: 'Escuché a papá que dijo esto y esto de vos'. Dijo barbaridades de mí. Él estaba con gente en la casa. Entonces, Fran me dijo 'te extraño, quiero estar con vos'. Cuando él descubre que estaba hablando conmigo, le arranca el teléfono de la mano", recordó.

Captura de Pantalla 2022-09-19 a la(s) 15.02.32.png

"Era una videollamada. Yo estaba viendo a la nena. Ella le dice 'yo me quiero ir con mamá'. Y él le dice '¡tu mamá no te va a poder venir a buscar porque no puede entrar acá! ¡Y vos te quedás acá porque es mi día!'. Se lo dijo gritando. En ese tono y con agresividad. Así no se le habla a una criatura, que estaba llorando porque extrañaba a la madre. Y él no asumió que estaba hablando mal de mí", explicó.

"Me entró un fuego de querer matarlo... De puteada, de bronca, de impotencia...No de matarlo de cuchillo, porque después te clava denuncia por cualquier cosa... Pero me tranquilicé y le dije a mi nena que iba a ir como sea”, finalizó.