Cinthia Fernández se comparó con la China Suárez y causó gracia

" Sí, Martín me regaló un Mercedes. Era un auto blindado ", confesó la panelista haciendo referencia a Martín Baclini , su ex pareja. El conductor enseguida quiso saber cómo había sucedido. Si le había tirado alguna indirecta a su entonces novio, como hizo la China con Rusher, que le mandó una foto desde Nueva York que decía "el auto de mis sueños".

Cinthia Fernández se comparó con la China Suárez.mp4 Cinthia Fernández contó que Martín Baclini le regaló un auto blindado.

"Te cuento cómo fue. A mí me habían operado de la cabeza, me habían sacado como un bulto que tenía. Yo estaba toda drogada", relató la panelista. En ese estado, mareada por la anestesia y la medicación, se había quedado en el departamento de Baclini en Puerto Madero para recuperarse. Y así evitar que sus hijas "que son un poco intensas", dijo la actriz, pudieran golpearle la herida.

"Yo estaba con anestesia y, de repente, me dice: 'Vení, acompañame al garage'. Yo le dije que me sentía para el trastre. Fuimos igual hasta el garage y mi auto no estaba. Se habían llevado mi auto y en el mismo lugar estaba estacionado el Mercedes", contó la panelista sobre la sorpresa que le dio el empresario, que ya no es su pareja pero con quien aún mantiene un estrecho vínculo.

"¡Le voy a recordar a Baclini que dentro de poco cumplo años!", bromeó el Pollo Álvarez. Cinthia le respondió que el empresario "es muy generoso con los regalos", como demostró con ella cuando le regaló una camioneta blindada por su seguridad y la de sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca.