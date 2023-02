Video: la furia de Cinthia Fernández después que la chocaran en la calle

“Tengo mucha mucha bronca, porque un forro, no hay otro adjetivo para describirlo, me chocó el auto " , empezó diciendo, indignada. Contó que estaba estacionada en la puerta El Trece , enviando mensajes antes de empezar a manejar cuando "un auto se estaciona en doble fila, creyendo que eso es correcto, muy cerquita mío, el pasajero abrió la puerta y me reventó el auto”.

La furia de Cinthia Fernández después que la chocaran.mp4 Cinthia Fernández hizo un furioso descargo luego de que la chocaran en la puerta del canal.

En su descargo, la bailarina denunció que se acercó al conductor para seguir los pasos recomendados después de un incidente de esta índole, pero que eso tampoco resultó bien. “Quise pedirle los datos para el seguro, pero huyó. Así que voy a dejar el nombre y la patente de este hdp. Obviamente voy a iniciar las acciones correspondientes”, expresó visiblemente enojada.

De todas maneras, se comunicó con su agente de seguros, quien le explicó que teniendo la patente podían rastrear al conductor. Algo que la panelista hizo de manera inmediata. Así fue como descubrió que se trataba de un auto perteneciente a una aplicación de viajes.

“Pienso escrachar a este zángano que no me quería pasar los datos del seguro, ¿lo tendrá en regla al auto? Me dice la gente del seguro que es muy común esto en los Uber. Si no es la mafia de los tacheros, es la mafia de los Uber”, dijo, indignada, la actriz.

Habiendo hecho catarsis, la mamá de Bella, Francesca y Charis -las tres hijas que tuvo con Matías Defederico-, se fue a entrenar para seguir descargando la bronca que le provocó el incidente de tránsito que vivió a la salida de su trabajo.