Cipo viajó a Madryn para jugar otra final

Será una final más para Cipolletti si pretende afianzarse entre los cuatro mejores de la zona patagónica. Por eso no se permite perder en el Coliseo del Golfo.

Es que luego el Capataz quedará libre y deberá cruzar los dedos por los resultados de terceros antes de despedir a la fase regular (el 10 de diciembre) en La Visera contra Sansinena.

A tan poco del final, la irregularidad no le da margen al Albinegro, que arrancó como candidato y todavía pelea por ratificarlo. Enfrente, un rival que es sorpresa para todos. Es el otro al que se esperaba ver en los primeros puestos, pero que no pudo hacer pie. Desde el fondo de las posiciones, suma para no descender.

10 años y ocho meses de la última victoria allá. La única vez que el Albinegro le ganó al Deportivo en la ciudad de Puerto Madryn fue por el Torneo Argentino de la edición 2006/2007. En esa oportunidad se impuso por 2 a 1 con tantos del delantero Bruno Weisser y el volante Marcos Carrasco.

Con la vuelta de Gastón Valente tras cumplir la fecha de suspensión, el camino quedó allanado para que Matías Carrera otra vez sea mediocampista por el mismo sector. Así lo planteará el visitante en el enorme Coliseo del Golfo buscando hacerse ancho con Ezequiel Ávila en la otra banda.

Atrás no es momento de extender castigos internos por la indisciplina y por eso el técnico aprovechará la vuelta de Federico Velázquez (expulsado ante el Deportivo Roca) para rearmar la dupla central. La duda pasa por el 3, si darle continuidad a Jonathan Morales o valorar el buen semestre de Nelson Seguel para mantenerlo en la formación. Y arriba el que juega seguro es Matías Sosa. Todo estaba dado para que lo acompañe Jonathan Morán, pero el Chengue sufrió una molestia en el aductor ante Alvarado y está en duda. Viajó con la intención de recuperarse y poder decir presente, pero se decidirá en la mismísima capital de las ballenas donde están previsto algunos movimientos regenerativos y descanso en la previa.