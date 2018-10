Cobro retroactivo: Iguacel salió a dar explicaciones

Este martes, el funcionario volvió a defender la medida y apuntó contra la Justicia al afirmar que el tema “no era para una denuncia judicial”. De todas formas, aclaró que se presentará a dar las explicaciones correspondientes. Además, advirtió que si no se respeta el contrato y se vuelve “a la política de importar”, la tarifa podría aumentar el doble o el triple.

“Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley”, afirmó Iguacel. El secretario volvió a explicar que dentro de las opciones disponibles se dispuso espaciar la suba en 24 cuotas e indicó que si no se hacía de esta manera, “en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%”. “Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes”, aseguró.