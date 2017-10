Cómo les fue a los neuquinos en el inicio de la Superliga

El pibe surgido en Patagonia es el punto más alto en el equipo de Llop y hasta debutó en la red en la tercera fecha ante Olimpo. Con su desequilibrio y atrevimiento, ya se ganó varias ovaciones de la hinchada leprosa. En el plantel lo acompaña su coterráneo, Daniel Opazo el ex Cipolletti que pegó el gran salto durante el receso de invierno y tuvo sus opciones de inmediato. En las primeras tres fechas ingresó desde el banco, pero luego bajó a la Reserva. El Monito tendrá que pelear por volver a la A.

Sporle, firme en el Taladro

El otro que se afirmó en uno de los mejores equipos del Torneo es Adrián Sporle. El centenariense pasó de ser el jugador número 12 de Banfield el torneo pasado, a ser titular en el lateral izquierdo de Julio Falcioni tanto en la Superliga como en la Copa Argentina. El Taladro suma 9 puntos en lo que va de torneo y fue eliminado en los octavos de final de la Copa por Godoy Cruz.

Gabriel Arias es el neuquino de mayor experiencia en Primera y se convirtió en referente bajo los tres palos de Defensa y Justicia. El capitán la temporada pasada fue la valla menos vencida, aunque en este comienzo recibió 10 tantos y es el segundo equipo con más goles en contra.

El cutralquense Facundo Monteseirín llegó a Arsenal desde Lanús y fue titular en la zaga central de Humbertito Grondona durante los cinco partidos. Tras una larga lesión, el defensor está volviendo a su mejor nivel.

Pocos minutos

Matías Moya es el otro pibe de Centenario que sigue expectante en la cantera de River y tuvo nuevamente una oportunidad desde el minuto cero ante San Martín de San Juan por la 4ª fecha, cuando Marcelo Gallardo paró un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores.

Por último aparece Mauricio Carrasco, el delantero que se desempeña en el sorprendente Patronato de Juan Pablo Pumpido. Participó sólo en la 1ª fecha y luego alternó entre el banco reserva. El Patrón suma 9 unidades con tres victorias y dos derrotas.

Con distintas actuaciones, los siete jugadores representan de la mejor manera al fútbol neuquino.

Herrera tiene que remarla de atrás

Darío Herrera, el representante neuquino del arbitraje en Primera, no pasa por su mejor etapa. Una fecha no tuvo partidos y, a diferencia de la temporada pasada, todavía no dirigió a ninguno de los grandes ni tampoco partidos de gran relevancia.