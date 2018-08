Crexell dijo que esperará hasta el final del debate donde se conocerá su posición, aunque acuerda con el proyecto alternativo del senador santafesino Omar Perotti, para que sea una suerte de "puente" entre las dos posiciones.

"No veía un camino que no podemos acordar dos posiciones. De ninguna manera pretendí con mi abstención no dar debate, tal es así que presenté un proyecto que referir a la despenalización del aborto hasta la semana 12 inclusive. Mi decisión no decide si la ley es rechazada o no", dijo la senadora neuquina.

"Este es el fracaso de esta institución y de la política porque si vamos a reducir el debate al sí y al no, no entendimos para qué estamos sentados en estas bancas y para que nos dedicamos a la política", añadió la senadora emepenista.

Sostuvo que no votará por el no "porque es la decisión más fácil, porque es repetir taxativamente el código civil y comercial y el catálogo de leyes que hemos escuchado diversas interpretaciones".

Indicó que no votará por el sí, "porque la sanción viene con vicios o fallas y lejos de resolver el problema vuelve a caer en la constitución y es de imposible implementación".

"Esperaré hasta el final del debate hasta ver qué decisión tomo", concluyó.

LEÉ MÁS

Guillermo Pereyra ratificó su voto a favor del aborto y apuntó contra la Iglesia

Una multitudinaria movilización por el aborto legal inundó la ciudad de verde

Así será la votación de los senadores de Neuquén y Río Negro

Día histórico: el Senado vota sí o no al aborto legal