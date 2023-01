Cuál fue el regalo que Lionel Messi le hizo a Mirtha Legrand y que ella no quiere quedarse

El regalo de Messi a Mirtha Legrand.mp4 En Socios del Espectáculo Mirtha Legrand reveló que recibió un invaluable regalo de Lionel Messi.

Al finalizar Los 39 Escalones la diva subió al escenario para saludar a Facundo Arana, Guillermina Valdés, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. A la salida, como siempre, se detuvo para hablar con la prensa. Ese fue el momento en el que Mirtha dio a conocer la noticia.

"La mamá de Messi me llamó para decirme que me admira mucho. No sé quién le dio mi teléfono, yo encantada... Yo pensé que me tomaban el pelo, pero era Celia. Entonces hablamos. Muy amorosa", le contó al cronista de Socios del espectáculo.

Todo sucedió mientras la chiqui organizaba la gala solidaria para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, que se llevará a cabo el proximo lunes 30 de enero a las 21 en el Salón Real del Hotel Costa Galana.

Tras la charla con Celia, Mirtha se preguntó "¿y qué pasa si le pedimos una camiseta? Hoy llegó, autografiada. Así que la vamos a rematar", comentó orgullosa porque sabe que con esa prenda se va a conseguir una buena recaudación para la institución de la que es madrina.

"¿No pensó en quedársela? Es un incunable", quiso saber el notero. "No, no, no. Todo para el hospital, querido. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel", le respondió Mirtha feliz por el aporte que hará para el nosocomio de la mano del capitán de la selección nacional.