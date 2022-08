Cuántos hijos tiene Guillermina Valdés y quiénes son sus padres

Guillermina Valdés habló de los hijos de Marcelo.mp4 Guillermina Valdés habló de los hijos de Marcelo

"Como cualquier pareja que lleva muchos años juntos, con Sebastián estamos pasando por un impasse. Nuestra intención no era que se hiciese público, pero entendemos que nuestros chicos van al colegio y que son cosas que trascienden. Y sí, te confirmo que estamos separados. Agradezco enormemente que me llamen para chequear la información, pero no estoy pasando por un momento donde me guste dar notas. No te puedo decir si es algo definitivo o no. Pero sí quiero dejar bien en claro que el vínculo con Sebas está y se mantiene en muy buenos términos. Siempre fui predispuesta a la hora de charlar con la prensa, pero insisto en que ahora no tengo nada más para decir. Muchas gracias por el llamado...", había dicho en ese momento Guillermina.

Un año después, en 2012, Guillermina empezó a formalizar su relación con Marcelo Tinelli, algo muy raro ya que el conductor que ahora está inmerso en Canta conmigo ahora era amigo de Sebastián, su expareja.

Y dos años más tarde, la pareja tuvo un hijo llamado Lorenzo. Con los tres que ya había tenido Guillermina, más los cuatro previos de Marcelo y éste, la unión llegó a tener ocho, y todos mantienen una gran relación.

En especial Marcelo y Guillermina. Recientemente, Tinelli le hizo una broma a Rodrigo Lussich, el conductor del mediático programa. "¿Qué pasa que abandonaste el gimnasio? Voy con Guillermina todos los días y no te vimos más: nos dejaste solos", dijo Marcelo y dejó en claro la gran relación que mantiene con su exmujer y mamá de su hijo menor, Lolo.