Con remeras con los rostros de los dos niños que fueron víctimas de abuso y una leyenda que pedía perpetua para su hermano, Eliana escuchó atentamente las palabras del jurado popular que sentenciaron, por unanimidad, al acusado.

“El juicio fue muy duro. Vi muchas cosas que me shoquearon”, sostuvo la mujer. Además, destacó que su hijo está bien, bajo tratamiento psicológico, y que ella trata de ser fuertes por sus hijos. “Yo ahí, tratando de superar todo esto, pero bien”, expresó.

Comprende la criminalidad

Por la mañana, durante los alegatos de cierre, el fiscal jefe Agustín García pidió al jurado popular que el hombre sea declarado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por las lesiones causadas al niño y por tentativa de homicidio.

“Acá ocurre algo particular”, manifestó García y explicó que, en este juicio, las partes acordaron sobre la materialidad del hecho y la autoría del acusado.

Plottier--Juicio-por-violacion-de-sobrino-(6)-Fiscal-García.jpg María Isabel Sánchez

“El 25 de diciembre en Plottier, luego de haber celebrado la Noche Buena, el hombre mantuvo una discusión, sustrajo al niño que estaba durmiendo y lo trasladó a dos cuadras, al fondo de la vivienda donde lo atacó”, relató el fiscal y recordó que, a raíz del ataque, el niño sufrió múltiples golpes, heridas compatibles con abuso sexual y un corte en el cuello que pudo haberle causado la muerte de no haber intervenido su madre y el resto de sus familiares cuando se percataron que se lo había llevado.

“Todos los psiquiatras coincidieron que, si bien el acusado tiene un retraso mental, comprende la criminalidad del hecho, que dirige sus acciones”, sostuvo García y solicitó que sea declarado culpable. A ese pedido adhirieron la defensora de los derechos del Niño y el Adolescente, Natalia Stornini y el querellante Marcelo Hertzriken Velasco, quien recordó que el acusado ya había sido condenado por abusar de otra sobrina de 2 años. “Era lo que esperábamos, que se hiciera justicia. Vamos a ir por una pena superior a los 20 años dados los detlitos”, expresó el querellante.

Imputabilidad disminuida

El último en alegar fue el defensor oficial Raúl Caferra, quien sostuvo que “hay cosas que no discutimos, es innegable que este hecho existió y que el acusado fue el autor, también que es un hecho aberrante y que al niño se le provocaron heridas de consideración”. En esta línea, Caferra insistió en que el acusado “no solo tuvo una vida desafortunada, sino que además tiene una deficiencia mental”.

“No estamos diciendo que no deba pagar por lo que hizo, que deban tenerle lástima. Hay antecedentes en la provincia en los que se ha declarado la imputabilidad disminuida”, explicó el defensor y agregó: “Antes fue condenado a 8 años por un hecho similar, lo que muestra que hay una patología. El acusado no tuvo tratamiento porque no lo hay para nadie”.

Por ello pidió al jurado que declare al acusado “responsable con imputabilidad disminuida” y luego explicó a LM Neuquén que “la imputabilidad es la capacidad de ser culpable, la cual puede faltar por completo o parcialmente por distintas razones como se da en este caso por una deficiencia mental”.

Otra de las cuestiones que destacó el defensor es que “hay que pensar en lo poco que ha hecho el Estado por él, por qué el acompañante domiciliario que le habían puesto se lo sacaron a los cuatro meses cuando en realidad en ese tiempo funcionó bien”.

“Tenemos que resolver qué se va a hacer con él, ¿lo vamos a poner de vuelta en una cárcel de la misma manera que la otra vez para que salga igual que la vez anterior? Hay que requerir que se adopte una medida de seguridad que lo trate y que también evite que en el momento en que salga de nuevo corra peligro otra vez la sociedad”, concluyó Caferra en sus alegatos.

Sin embargo, al dar las instrucciones, no se aceptó que “el jurado se expida respecto a la posible imputabilidad disminuida”, por lo que la decisión fue si el acusado era culpable o inocente. “En nuestra opinión las instrucciones impidieron que el jurado resuelva la única discusión”, resaltó Caferra.

Frases:

“El hecho es atroz, es trágico. La historia de vida del acusado es dura, pero no justifica que un niño de tres años deba pagar por ello”.

Agustín García - Fiscal jefe de homicidios.

“Acá estamos para hacer Justicia. El niño cada día que se levante y se mire al espejo va a recordar el hecho. No hay abuso sexual que no deje marcas”

Natalia Stornini - Defensora de los derechos del Niño y del Adolescente

“Tener una vida desafortunada, una vida de alcohol, de maltrato y desatención institucional jamás nos va a conducir inequívocamente a realizar actos de perversión contra una criatura”

Marcelo Hertzriken Velasco - abogado querellante

“Si tratamos este caso de la misma manera que tratamos el caso de otra persona que no tiene esa deficiencia mental, estaríamos violando la igualdad ante la ley”.

Raúl Caferra - defensor oficial

Cifras:

• 8 años. La condena que cumplió por otro abuso

En agosto de 2017 el hombre recuperó la libertad tras cumplir una condena por haber abusado sexualmente de una sobrina que tenía 2 años. Estaba preso desde 2009.

• 8 a 36 años. La pena en expectativa por los delitos atribuidos

Fue acusado de abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones, y de tentativa de homicidio simple. Por ello, el mínimo es 8 años y la sumatoria de los máximos da 36 años y 8 meses.

Nota: LM Neuquén decidió no publicar la imagen del acusado o de la madre de la víctima, por poseer todos el mismo apellido, ya que son hermanos entre ellos y el niño, víctima de abuso, también tiene el mismo apellido que su mamá y tío.

