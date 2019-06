Del Potro: "Si el del otro día fue mi último partido, no lo sé"

"Quería contarles, como ya saben, que me fracturé de nuevo la rodilla derecha. Después de hacerme estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento", contó en dos videos que subió el top ten a su cuenta de Instagram.

Y prosiguió: "Obviamente, les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y mi rodilla, no en el tenis. Y me dijeron que la operación era la opción correcta. Lo voy a hacer mañana en Barcelona. Es un momento duro, triste para mí pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco".

"No sé qué va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperarme bien. Si el otro día fue mi último partido en el tenis, no lo sé. Seguramente, durante mi recuperación voy a tener las cosas más claras y saber para qué estoy. Quería agradecerles todo el apoyo y la fuerza que me dan", concluyó.

Acá, el mensaje completo:

