Luego de la derrota ante Uruguay en un amistoso en La Bombonera, el seleccionado de Lionel Scaloni recibe a Costa Rica en Córdoba. El historial y cómo llegan las selecciones.

La Selección argentina intentará reponerse de la derrota ante Uruguay en La Bombonera , lo que marcó el inicio de la era post Messi. Luego de una noche con el pie izquierdo, donde la suerte jugó una mala pasada, el seleccionado entrenado por Lionel Scaloni buscará revancha frente a Costa Rica este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por un nuevo amistoso.

Argentina llega al partido con la derrota ante los charrúas en el hombro, a pesar de que el equipo mostró algunos indicios de que hay material para poder tener un seleccionado protagonista, con nuevas caras que de a poco van ganando terreno en el equipo. Lo cierto es que el campeón del mundo en 2022 y actual subcampeón tendrá enfrente un equipo de menor jerarquía y se espera que que el equipo pueda asentarse en el partido.

Los ticos vienen de ser derrotados por la selección ecuatoriana que lidera Marcelo Gallardo, con un contundente 2-0 en un amistoso disputado en Quito. Cabe recordar que el conjunto que no clasificó a la Copa del Mundo 2026, nunca pudo ganarle a la albiceleste en ningún tipo de partido. (ocho encuentros, seis triunfos de Argentina y dos empates).

Estará en la mira lo que ocurrirá en el estadio con respecto a la cantidad de hinchas que asistirán al evento. Es que con el efecto Messi, el seleccionado perdió una gran cantidad de hinchas que iban a la cancha, situación que quedó demostrada en el anterior amistoso frente los charrúas donde se vio una Bombonera a medio llenar. Esa situación fue tema de declaración por parte de Scaloni en conferencia de prensa.

Lo que tenes que saber sobre el amistoso Argentina-Costa Rica

Hora: 20

20 Estadio: Mario Alberto Kempes

Mario Alberto Kempes TV: Tyc Sports y Telefe

Probable formación de la Selección argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

Probable formación de Costa Rica

Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz

Lionel Scaloni opinó sobre el poco público que fue a ver a la Selección Argentina a la Bombonera

Lionel Scaloni le restó importancia a la baja convocatoria que tuvo el partido entre la Selección Argentina y Uruguay en La Bombonera, donde la Albiceleste cayó 2-1 en su primera presentación desde el retiro de Lionel Messi. El entrenador evitó vincular directamente la escasa presencia de público con la ausencia del capitán y aseguró que los hinchas seguirán acompañando al equipo.

“La gente va a venir a alentar. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo”, sostuvo Scaloni después del encuentro. Consultado específicamente por la cantidad de espectadores, agregó: “No sé cuánta gente había. Tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte”.

La imagen de las tribunas había sido uno de los datos más llamativos desde la previa. Ante la baja demanda de entradas, la organización decidió inicialmente reducir los sectores habilitados para concentrar a los espectadores.

Toda la tercera bandeja permaneció cerrada, salvo el espacio destinado a los hinchas uruguayos. Tampoco se habilitaron desde el comienzo las populares media y baja sur ni la popular baja norte, por lo que inicialmente la única cabecera disponible para los argentinos fue la media norte.

Sin embargo, una vez iniciado el encuentro y ante la llegada de más espectadores, se decidió abrir la popular baja norte para permitir el ingreso de público y reorganizar la distribución dentro del estadio.

Scaloni defendió el respaldo de los hinchas de la Selección Argentina

Otro factor que atravesó la convocatoria fue el precio de las localidades. La entrada general costaba 95.000 pesos, mientras que las plateas iban desde los 140.000 hasta los 290.000 pesos para el sector preferencial. A eso se sumó el primer partido de la etapa posterior a Messi, quien ya no forma parte del seleccionado.

Scaloni prefirió evitar una relación directa entre ambos factores. “Van a estar en los momentos que necesitemos su apoyo, y nosotros debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más”, señaló.

También dejó una reflexión sobre la responsabilidad del propio plantel: “A la gente no le voy a pedir nada. Nosotros somos los que tenemos que acostumbrarlos a que el equipo juegue bien”.

En lo futbolístico, el entrenador encontró aspectos positivos pese a la caída. Argentina sufrió dos goles en el comienzo del segundo tiempo, con un tanto en contra de Leonardo Balerdi y otro de Maximiliano Araújo, antes del descuento de Julián Álvarez.

Scaloni destacó especialmente la reacción del equipo y pidió paciencia con los futbolistas más jóvenes. “No podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro”, explicó.

“Los cracks no están y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo”, agregó el técnico, que pretende utilizar esta etapa para probar alternativas y darle minutos a nuevos jugadores.

La Selección volverá a presentarse este martes frente a Costa Rica, desde las 20:00, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Scaloni ya adelantó que realizará modificaciones: “El martes haremos algunos cambios”, confirmó.