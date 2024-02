Biguá presentó el plantel para afrontar la Liga Federal de Básquetbol

“Estamos muy contentos con el plantel que se conformó”, dijo el DT destacando la incorporación de Ezequiel Dentis, uno de los refuerzos que tendrá el equipo esta temporada. “No teníamos la posibilidad de tener un jugador como él pero ante el imprevisto de un jugadores de los jóvenes que habían venido y no se pudo quedar (Nicolás del Bue) y surgió la posibilidad de Ezequiel de sumarse a un equipo de chicos jóvenes que vienen trabajando hace tiempo”, destacó.

“Hemos tratado de mantener una base –agregó- y poder darnos ese lujo de tener a Dentis. Los cinco mayores que tenemos en el plantel de alguna manera son chicos de distintas edades pero con una experiencia importante”.

ON - Basquet Bigua presentacion (1).jpg Omar Novoa

“A veces los cargo a los chicos porque por la edad que tienen puedo ser el papá de todos”, aportó el aludido, el Flaco Dentis, 41 años que cumplirá su tercera temporada en Neuquén, dos de ellas en Independiente.

“Me gusta explicar cosas de la vida. Y lo que más me gusta es que ellos escuchan y aprenden, que es igual o más importante que el deporte”, resaltó.

“Neuquén me encanta, venía de jugar en Mendoza. Me llamaron un miércoles, el jueves arregle y el sábado estaba en viaje. Llegué el domingo en realidad porque tuve que dormir en el camino. Las expectativas siempre son las mejores, conozco a varios jugadores del resto de los otros planteles por haberlos enfrentado. Y con los chicos me fui acoplando porque ellos hace mucho que vienen entrenando”.

A Boti no le preocupa un torneo con fixture corto (apenas 16 partidos). Yo he jugado ligas de cuarenta partidos, de veinte, pero eso se olvida en la segunda fecha. Nosotros vamos a tratar de estar bien en un torneo corto. Tenemos un equipo largo como para afrontarlo y no bajar la intensidad en ningún partido. De hecho contamos con la posibilidad de rotar. A mí me toca solo pensar en tratar de que a nosotros nos vaya bien”, afirmó.

Sobre las expectativas puestas señaló: “Queremos ser protagonistas, estar a la altura y clasificar a una fase nacional. Nosotros somos el único equipo de Neuquén que en las dos últimas temporadas llegó a la zona nacional junto con Deportivo Roca por el lado de Río Negro”.

Sobre el proceso de preparación destacó “el trabajo continuo que tenemos en el club. Paramos para las fiestas y el ocho de enero volvimos a entrenar y seguimos ajustando cosas”.

Destacó el aporte desde la experiencia de Dentis a quien conozco de haberlo dirigido (cuando coincidieron en Nacional de Monte Hermoso en el TNA y la Liga Nacional temporada 2010/2011) que será un gran aporte para los chicos que han mostrado un gran nivel de disposición al trabajo que es lo que venimos inculcando. Y eso los lleva a querer más. Por eso tenemos que tener todo porque ellos nos demuestran cada día con las piernas que tienen como se vienen preparando para estas posibilidades de crecer de cada uno”, resaltó.

“Es la bandera”, dijo Facundo Ramadori. “Si él arranca tenemos que ir todo atrás. No se puede aflojar", apuntó en relación a Dentis.

basquet bigua.png Biguá está tercero en la zona B del Pre Federal de básquet. Foto: Omar Novoa

Elogio al que no le escapa el espigado pívot. “Es una linda responsabilidad mostrarles el camino. Estar siempre primero para hacer los ejercicios. Es un gusto para mí. Creo que me siguen y eso está bueno”, contó.

“La preparación fue muy intensa. Entrenamos con todas las pilas, en doble turno. Creo que estamos bien. Todos tirando para el mismo lado, con la mejor sintonía. Esperamos que salga un lindo torneo y que la gente acompañe”, agregó Ramadori.

“Se hizo un esfuerzo grande y esperamos que la gente acompañe. Como siempre tenemos las mejores expectativas”, sumó Facundo Zambrano.

Otro de los refuerzos será Luciano Ravera que ya conoce el club porque estuvo en la temporada 2022. “Estoy muy contento de volver, me recibieron muy bien. La ciudad me gusta y las expectativas son altas. Uno quiere ganar siempre y estamos trabajando para eso”, se ilusionó.

Entre los jóvenes Nahuel Muñoz, también se ilusiona con un gran torneo. “Me gusta el equipo, me siento cómodo. El año pasado jugué varios minutos y espero explotar esta temporada”.

“Nuestra obligación es ser competitivos y ganar para estar arriba. Es un torneo en el que nos conocemos todos y esto lo hace más complicado, te obliga a buscar variantes. Vengo de la zona de Santa Fe y puedo asegurar que esta liga es tan competitiva como aquella”, afirmó Nicolás Correnti.

El plantel de Biguá

Nicolás Correnti, Facundo Zambrano, Agustín Lamuniere, (bases); Luciano Ravera, Marco Pamich, Sebastián Gamero, Lucas Fernández (escoltas), Facundo Ramadori, Tomás Djenderedjian, Pierre Lavigne (aleros); Fabircio Gentile; Nahuel Muñoz, Juan Dipp, Héctor Perello (alas pivot); Ezequel Dentis (pivot). Entrenador: Mauricio Santángelo. Asistentes: Rubén Jaime, Nicolás Leguizamón y Mario Miguel. Preparador físico: Emmanuel Depetris.

Partidos de este fin de semana

Viernes

22 Hs. Biguá vs Independiente

Domingo

21 Hs. Del Progreso vs. Biguá