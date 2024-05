Boca goleó a Nacional de Potosí y avanzó como segundo del grupo en la Copa Sudamericana

Boca le ganó por 4 a 0 a Nacional Potosí como local por la sexta fecha de la Copa Sudamericana , pero no pudo llegar a la primera posición del Grupo D por la victoria de Fortaleza ante Sportivo Trinidense , por lo que deberá jugar el repechaje con un equipo proveniente de la Copa Libertadores .

Hasta el momento, Boca enfrentaría a Gremio en el repechaje para clasificar a los octavos de final . El equipo brasileño aún debe dos partidos de su grupo por las inundaciones que azotaron Brasil: Estudiantes y Huachipato, por lo que puede no terminar en la tercera posición.

Así fue la victoria de Boca ante Nacional Potosí

Desde el inicio del encuentro, Nacional Potosí dejó en claro que no tenía nada que perder. Como el empate no le sirve y solo podría clasificar gracias a una victoria, se ubicó claramente en ataque. Aunque el Xeneize no fue menos.