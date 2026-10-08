Cipo entrenó bajo la lluvia y tiene arbitraje definido para el inicio de las semis: los detalles

Crece la expectativa en la ciudad y la región de cara a la serie frente a Alvarado. Las novedades del equipo de Fabián Enríquez.

La ilusión crece en la ciudad y también dentro del plantel. Cipo sabe que está ante una oportunidad que no aparece todos los días y que el margen de error comienza a reducirse. Primero deberá superar la serie ante Alvarado y, si consigue avanzar, todavía tendrá que disputar la final por el ascenso del Federal A a la Primera Nacional.

El primer capítulo será el domingo, a las 15:30, en La Visera de Cemento , donde el conjunto dirigido por Fabián Enríquez intentará aprovechar la localía para conseguir una diferencia de cara a la revancha en Mar del Plata.

El encargado de impartir justicia será Fernando Rekers , un árbitro conocido en la categoría y que suele quedar en el centro de la escena por sus decisiones. La designación generó atención en el entorno albinegro para un partido que tendrá una importancia enorme en la temporada.

Rekers fue el árbitro de Villa Mitre 1 Cipo 1 en Bahía Blanca. Foto: Luis Amaolo

Trejo vuelve y Peralta llega en condiciones

En cuanto al plantel, Nicolás Trejo volverá a estar disponible para el entrenador. El defensor había sido expulsado en el partido de ida frente a Sol de América, por lo que cumplió la suspensión y podrá ser tenido en cuenta para la semifinal.

La otra noticia que sigue de cerca el cuerpo técnico es la situación de Nicolás Peralta. El delantero fue una de las figuras de la goleada del domingo pasado, con dos goles, aunque debió dejar el campo de juego por una molestia.

Por ahora, la evolución es favorable: Peralta entrena a la par de sus compañeros y todo indica que llegará en condiciones al encuentro frente a Alvarado.

Omar Novoa

Mientras tanto, el plantel continúa con la preparación. El miércoles, el entrenamiento se realizó en La Visera bajo la lluvia, aunque los trabajos se llevaron adelante sobre uno de los costados del campo de juego para preservar el césped de cara al domingo.

Cipo ya dejó atrás los festejos por el 6-1. El objetivo ahora es otro y está mucho más cerca: tres partidos separan al Albinegro del ascenso. El primero será ante Alvarado, en casa y ante su gente.

Omar Novoa

Sin penales

En la otra llave de semifinales también quedó todo definido. Olimpo de Bahía Blanca recibirá a San Martín de Formosa, con José Darío Sandoval como árbitro del encuentro de ida.

Al igual que Alvarado, el conjunto formoseño cuenta con ventaja deportiva y tendrá la posibilidad de definir la serie como local, una condición que consiguieron por haber terminado mejor posicionados durante la fase campeonato.

En el caso del equipo marplatense, la diferencia con Cipolletti fue mínima: ambos terminaron con la misma cantidad de puntos e incluso el Albinegro se impuso en el enfrentamiento entre ambos.

Sin embargo, Alvarado quedó por encima por diferencia de goles, criterio utilizado para ordenar las posiciones en esta instancia. Por eso, después del partido del domingo en La Visera, Cipo deberá viajar a Mar del Plata para disputar la revancha, con la obligación de buscar la clasificación en territorio visitante.

Omar Novoa

Datos de la venta de entradas

Valores – La Visera de Cemento | TFA 2026

Platea: $60.000

Menores de 12 años (platea): $40.000

Popular: $45.000

Damas: $25.000

Menores de 12 años (popular): $25.000

Jubilados: $25.000

Canje y venta en Secretaría – Mengelle 210

Miércoles: 8 a 20

Jueves: 8 a 20

Venta y canje de socios – Secretaría, Mengelle 210

Viernes: 9 a 19

Sábado: 9 a 19

Venta en boletería – calle O'Higgins