Cuál es el jugador que Boca cede a préstamo al Inter Miami

Si bien es prácticamente un hecho la cesión del futbolista que en abril del corriente año firmó su primer contrato profesional con Boca, todavía deben aguardar a que se terminen de completar los papales que le otorguen la visa, y recién en ese momento emprender vuelo para una nueva experiencia.

Cuáles son los 16 jugadores que se fueron de Boca en la era Riquelme

Desde que Juan Román Riquelme desembarcó en la dirigencia de Boca, hubo un tema que se volvió repetitivo y fue los conflictos entre varios jugadores del plantel, y el Consejo del Fútbol. Esto provocó salidas inesperadas.

Después de varios años llenos de batallas y conflictos entre el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme, Boca Juniors se ha visto sumido en una serie de salidas abruptas de jugadores que han marcado la historia reciente del club. Desde la partida de figuras como Alexis Mac Allister y Nahuel Molina hasta la salida de Eduardo Salvio, cada caso ha dejado un sabor amargo en la hinchada xeneize.

Los casos más recientes son lo que vivieron Valentín Barco, quien se fue libre hace pocos meses al Brighton de Inglaterra, luego de prácticamente intentar obligar a Boca a venderlo y actualmente el caso que se está viviendo con Nicolás Valentini, quien al parecer no quiere renovar contrato y espera a quedar libre en diciembre de este año. Esto llevó a que la CD de Boca tomara la decisión de colgar al defensor argentino (quien fue convocado recientemente a la Selección Argentina) para así obligarlo a firmar el contrato.

El caso Mac Allister, un conflicto que marcó la era Riquelme

El primer conflicto estalló con Alexis Mac Allister, quien, a pesar de su destacado desempeño en el ciclo de Gustavo Alfaro, decidió partir hacia el Brighton inglés. A pesar de los intentos de retención por parte de Boca, el jugador expresó sentirse subvalorado y poco valorado por el club. En palabras del propio Mac Allister: "Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata". Este episodio marcó el inicio de una serie de desencuentros entre el club y sus jugadores más destacados.

Nahuel Molina Lucero, otro talento que emergió desde las divisiones juveniles de Boca, tampoco pudo llegar a un acuerdo de renovación y terminó partiendo hacia el Udinese. La falta de entendimiento entre el Consejo de Fútbol y los representantes de Molina llevó a su salida del club, a pesar de las expectativas que había generado su regreso.

La polémica con Villa, otro de los casos que generó mucha polémica

La situación se repitió con otros jugadores como Sebastián Villa, quien se vio envuelto en una polémica por denuncias de violencia de género y conflictos contractuales que terminaron afectando su rendimiento en el equipo. La partida de Carlos Tevez, ídolo indiscutible de la hinchada boquense, también estuvo marcada por tensiones con la dirigencia, especialmente con Juan Román Riquelme.

El Marcelo Weigandt, Mauro Zárate, Cristian Pavón, el Cali Izquierdoz, el Todo Salvio y otros jugadores clave también se vieron involucrados en disputas contractuales que terminaron afectando su continuidad en el club. La falta de acuerdo en las condiciones de renovación y las diferencias económicas fueron el denominador común en la mayoría de estos casos.

