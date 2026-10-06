Despedida con gol: Otamendi también puso su sello en una noche inolvidable

El defensor disputó su último partido con la selección y abrió el camino a la victoria ante Benin en el Monumental.

La noche de despedidas en el Monumental tuvo un protagonista secundario, pero que merece ser valorado. Además de la emoción por el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en suelo nacional, Nicolás Otamendi también vivió una jornada especial y se despidió del equipo con un gol.

El defensor apareció para convertir y desatar el festejo de los hinchas, en un encuentro cargado de homenajes y recuerdos. A sus 38 años, Otamendi atraviesa los últimos capítulos de su extensa historia con la camiseta albiceleste y pudo despedirse del público argentino de una manera inmejorable: marcando el primero de la noche.

El gol, tras centro de Messi, tuvo un valor especial para el experimentado zaguero, uno de los referentes de la generación que conquistó la Copa América 2021 , la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 .

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. https://t.co/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Un referente clave

Otamendi fue durante años una pieza fundamental para Lionel Scaloni y formó parte de la transformación de una Selección que pasó de las frustraciones a convertirse en campeona del mundo y bicampeona de América.

Por eso, la jornada tuvo un significado diferente para el defensor. Mientras todas las miradas estaban puestas en Messi y en su despedida, Otamendi también tuvo su momento de protagonismo dentro de la cancha.

El central, que llevó durante años la camiseta argentina con carácter y personalidad, cerró su presentación ante el público nacional con una escena que difícilmente olvidará: un gol en una noche de despedidas.

El Monumental volvió a rendirle homenaje a una generación que marcó una época. Y Otamendi, como tantas veces durante su carrera, dejó su firma en el campo de juego. Esta vez, además, fue con un gol.

Una gran carrera

Nicolás Otamendi nació el 12 de febrero de 1988 en Buenos Aires y comenzó su carrera profesional en Vélez, club en el que debutó en Primera en 2008. Rápidamente se ganó un lugar como marcador central y fue una de las figuras del equipo que se consagró campeón del Torneo Clausura 2009. Su rendimiento lo llevó a la Selección argentina y a dar el salto al fútbol europeo. En 2010 fue transferido al Porto, donde continuó su crecimiento y sumó títulos en Portugal. Después pasó por el Atlético Mineiro y, nuevamente en Europa, tuvo una etapa importante en el Valencia. Su carrera tomó otro impulso con su llegada al Manchester City, donde se convirtió en uno de los defensores habituales del equipo dirigido por Pep Guardiola y conquistó varios trofeos, entre ellos la Premier League.

Con la camiseta argentina, Otamendi atravesó diferentes etapas y también momentos de cuestionamientos. Integró el plantel del Mundial de Sudáfrica 2010, aunque no tuvo el protagonismo que tendría años después. Con el tiempo se transformó en una pieza cada vez más importante y fue titular durante buena parte del ciclo de Jorge Sampaoli, incluida la participación en el Mundial de Rusia 2018. Tras aquella competencia comenzó una etapa de reconstrucción de la Selección bajo la conducción de Lionel Scaloni. Otamendi se ganó definitivamente un lugar entre los referentes del plantel y fue protagonista de la conquista de la Copa América 2021, el primer título de la Argentina en 28 años.

Su momento más importante llegó en Qatar 2022, donde fue titular en todos los partidos y una de las figuras del equipo que terminó levantando la Copa del Mundo. Además, continuó formando parte del ciclo campeón en la Copa América 2024, donde Argentina volvió a consagrarse. Con personalidad, experiencia y capacidad para jugar partidos decisivos, Otamendi se convirtió en uno de los grandes referentes de la generación dorada de la Selección. Su despedida ante el público argentino, además, tuvo un cierre perfecto: marcó un gol frente a Benín en el Monumental, en una noche que compartió protagonismo con la despedida de Messi.