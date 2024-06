Dolor en Boca: un querido integrante del plantel tiene ELA y hay preocupación

En primer lugar, contó: “Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo”.

Desde la entidad de la Ribera le ofrecieron la posibilidad de seguir trabajando desde otro lugar, donde de todas maneras puede mantenerse en contacto con los arqueros del club: “Tuve la suerte de que el club me dio la posibilidad de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros. Estoy reacomodándome”.

“Se torna medio duro asumirlo, pero bueno, trato de estar fuerte de la cabeza. Está Franco, mi hijo, y mi señora Silvina, que son incondicionales. Uno se apoya mucho en ellos y después, bueno, la vamos llevando día a día. A veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos”, continuó en la entrevista la dio con el periodista Mario Cordo, quien fue ex jefe de prensa de Miguel Ángel Russo mientras él era el DT del Xeneize.

Con respecto a la situación en el club dijo: "Yo ya venía sintiendo algo, quizá ya no era el mismo de antes. Entonces me pareció bueno que la gente que venía pueda tomar el lugar y yo seguir desde el lugar que me proponía el club, que me pareció algo interesante y algo bueno. A veces después de ya 25 años de trabajar en Primera División y en diferentes clubes, buscar un lugarcito un poco más tranquilo y en otro lugar no está mal".

"Estoy agradecido eternamente a Román (Riquelme), al Consejo y al hincha de Boca, que es caminar por la calle y que te reconozca. Y un entrenador de arqueros, no un jugador o un técnico", dijo sobre el presidente del club.

Gayoso sobre su enfermedad

Sobre el diagnóstico y la lucha dijo: "El diagnóstico es ELA. Estuve tratando de ver el tema de Unzué, que también él tiene la misma enfermedad. Bueno, Bullrich fue muy conocido acá por la misma enfermedad. Así que bueno, viendo cómo se desarrolla y poniéndole buena onda para ver hasta dónde llegamos".

Además, contó: "me empecé a quedar sin fuerza en un brazo. A medida que se iba acrecentando empecé a hacer algunos estudios. Los estudios empezaron a llevarme para ese lado, hasta que confirmamos que es esa enfermedad neurológica".