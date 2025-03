El durísimo relato de Campuzano sobre su peor momento en Boca

Campuzano 1.jpg Jorman Campuzano con la camiseta de Boca

“No quería jugar más al fútbol”

En diálogo con Planeta Boca Juniors, el volante colombiano sorprendió con una confesión conmovedora. “Viví momentos difíciles, pero no por lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo, cosa que ustedes no saben. Quizás no quería jugar más al fútbol”, expresó con crudeza.