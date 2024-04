El enigmático mensaje de Diego Schwartzman en las redes sociales: "Fin del viaje"

"Fin del viaje", escribió el tenista en su perfil de X , ex Twitter, acompañado de tres emojis. Rápidamente se generó suspicacia respecto de su futuro, en un presente que lo tiene sin victorias y con seis derrotas en torneos de ATP durante este año. Solo ganó cinco partidos en las fases de clasificación.

El tenista tuvo su mejor ranking en 2020 cuando fue número 8 del mundo y en su carrera conquistó cuatro torneos de ATP. Fue campeón en ATP 500 de Río de Janeiro en 2018, en el 250 de Estambul en 2016, en Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021. Además, jugó la semifinal de Roland Garros en 2019.

En total, Schwartzman tiene 250 triunfos en el circuito profesional y 223 derrotas. Tras su mensaje, las respuestas no se hicieron esperar con cientos de usuarios pidiendo que aclare la situación y que no se retire del tenis.

El momento de Diego Schwartzman

Diego Schwartzman atraviesa un complejo momento en su carrera desde 2023, cuando ganó 13 partidos y tuvo 25 derrotas, pero terminó el año con algunas victorias que hicieron ilusionar con su recuperación.

Tras caer en el ATP de Buenos Aires de 2024, el deportista abrió la puerta al retiro del tenis. "Las cosas siguen sin darse, veremos hasta cuándo la puedo estirar", dijo.

"Es una mezcla de tristeza y bronca. Es una combinación de cosas que me hacen hacerlo mal. Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque", agregó y manifestó: "Me cuesta mucho cuando en la competencia las cosas salen mal. A mí y a mi equipo. El día a día es un esfuerzo muy grande y ahora se viene una gira de un mes y medio. Sostenerme mentalmente día a día con estos resultados es complicado".

Diego Schwartzman tiene 13 victorias y 31 derrotas desde 2023.

"Al final del año pasado había ganado partidos buenos, incluso a top 10 y me daba ilusión arrancar bien el año. Prácticamente, la temporada para nosotros arranca acá y perder dos años seguidos es triste", concluyó.

En 2024, Schwartzman todavía no pudo conseguir victorias oficiales en certámenes de ATP y sólo superó la clasificación en el Masters 1000 de Miami, donde cayó en primera ronda ante Roman Safiullin (39) por 6-2 y 6-4. En su agenda figuraba inscripto en el Challenger de Austria, que lo tiene como cuarto preclasificado, pero su futuro es un misterio.

Su última victoria fue en el ATP 500 de Tokio, en octubre pasado, cuando superó a Francisco Cerúndolo por 6-4 y 6-1 en la primera ronda.