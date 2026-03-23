El ex Fórmula 1 que criticó duramente a los seguidores de Colapinto

El piloto argentino, Franco Colapinto , logró sumar su primer punto desde que está en la escudería Alpine al terminar décimo en el Gran Premio de China. El pilarense lo concretó después de completar una notable actuación, pese a que sufrió un fuerte golpe de Esteban Ocon que le provocó fuertes daños al monoplaza A526 y que lo privó de terminar más arriba en la grilla.

Bullet Sports Management, la agencia que representa al corredor albiceleste, elevó un pedido para que sus fanáticos no faltaran el respeto al piloto francés en redes sociales después del accidente. Ralf Schumacher , histórico de la Fórmula 1 y hermano de Michael, brindó su punto de vista sobre la situación y dejó una extensa reflexión.

“Creo que es realmente muy triste y vergonzoso”, comentó el excorredor alemán sobre los abusos en redes que sufren algunos pilotos durante su participación en el podcast Backstage Boxengasse. Schumacher puntualizó en relación con lo que sucede con el público de Argentina y mencionó: “No puedo decir absolutamente nada al respecto. Siempre asocié Argentina con la emoción. Personalmente, solo conocía a Norberto Fontana; era el único con el que solía pasar el rato con más frecuencia. Algunos tal vez lo recuerden. Siempre los vi como una familia increíblemente comprensiva”.

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Schumacher, que participó de 182 carreras (6 victorias) con Jordan, Williams y Toyota, también recordó sus dos participaciones en el Gran Premio de Argentina: terminó tercero en 1997 y no pudo finalizar en 1998. “Cuando estuve en Argentina en ese entonces, para la Fórmula 1, no experimenté eso en absoluto a ese extremo”, puntualizó sobre las críticas en redes sociales.

“Pero en torno a Colapinto, al menos en Internet... No importa quién se interponga en su camino o lo critique de alguna manera, porque son insultados o amenazados de las formas más terribles”, añadió.

La reflexión de Ralf Schumacher

Durante su extensa reflexión, Ralf Schumacher juzgó de forma vehemente las críticas en las redes. “No me importa demasiado, todo eso me pasa desapercibido. Pero debo decir honestamente que es una lástima, y que realmente no tiene cabida en este deporte. Quizá la gente debería reflexionar sobre ello. Espero que lo haga”, indicó.

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El histórico piloto alemán fue un paso más adelante y aseguró que los competidores deberían tener la potestad de iniciar acciones legales en caso de que reciban insultos en las redes sociales. “Tal vez también deberían considerar emprender acciones legales contra ese tipo de personas. Esto es simplemente inaceptable. La violencia, o la incitación a la violencia a través de Internet... no creo que haya cabida para eso en ninguna parte del mundo”, argumentó.

En esta misma línea, realizó un paralelismo con otros deportes y apuntó contra la reconocida serie de televisión que sigue de cerca la actividad en el paddock: “Creo que en el fútbol también se dan casos similares, sobre todo en Alemania. Pero quizá no tan graves, no lo sé. Pero en la Fórmula 1... Simplemente no encaja en la Fórmula 1, pero esos son los inconvenientes de las historias de Netflix. Creo que la Fórmula 1 solía ser mucho más sutil y estar más orientada al verdadero aficionado al automovilismo”.

Por último, Ralf Schumacher hizo hincapié en los fanáticos de la categoría que llegan desde las series de televisión: “Netflix ha aportado mucha más diversidad, al menos en lo que respecta a los fans. Ahora abarca desde jóvenes hasta mayores, y en todo tipo de direcciones. Creo que entonces queda claro que a veces las cosas salen mal, con tantos personajes interactuando”.