El gigante de Italia que va por la contratación de un campeón del mundo con Argentina

A horas de abrirse el libro de pases en Europa, una de las piezas de la Scaloneta podría tener nuevo destino.

Mientras poco a poco se va desarrollando el mercado de pases de invierno en el fútbol Europeo, un gigante de Italia tiene en la mira a un jugador de la Selección Argentina . Se trata de la Juventus que tiene intenciones de contratar al mediocampista Guido Rodríguez .

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar tiene contrato con el West Ham hasta 2027. Sin embargo, ingresó en el radar de la Juventus a horas de que abra el libro de pases en Europa.

Aunque su vínculo con el club inglés no termina en este mercado, la falta de minutos en la Premier League puede complicar su convocatoria al Mundial 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni intentará revalidar su supremacía. Por lo tanto, los medios italianos destacan que hay optimismo para poder cerrarlo.

La llegada de Guido Rodríguez al West Ham se concretó a mediados de 2024, pero no tuvo los minutos deseados en el equipo. Hasta el momento, solo lleva 30 partidos disputados y una asistencia. De todas formas, su amplia trayectoria (que incluye pasos por River, Defensa y Justicia, Real Betis, Tijuana y América) lo convierten en un mediocampista atractivo para la Juventus. Sin tener en cuenta su paso por la Selección Argentina, el volante jugó 402 encuentros y anotó 27 goles a lo largo de su carrera.

El mediocampista suma 30 partidos con la camiseta de la Selección Argentina y fue parte de las gestas conseguidas durante el ciclo de Lionel Scaloni. Por lo tanto, ganó cuatro títulos: es bicampeón de América, alzó la Copa del Mundo y también un Trofeo de Campeones.

Atención Selección Argentina: Argelia volvió a ganar en la Copa Africana y sacó boleto a los octavos de final

Después de un sólido debut en la Copa Africana de Naciones, Argelia selló su clasificación a los octavos de final del certamen con una victoria ajustada pero controlada ante Burkina Faso. El seleccionado del norte del continente, que será el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, ganó 1 a 0 y confirmó su favoritismo en el Grupo C. La conquista tempranera y el manejo del trámite marcaron el rumbo del partido.

El encuentro se resolvió a los 23 minutos, cuando Riyad Mahrez -quien supo ser estrella del Leicester y el Manchester City- convirtió de penal el único tanto de la noche. La falta fue cometida sobre Rayan Aït-Nouri y el capitán no falló desde los doce pasos, abriendo el pie izquierdo para engañar al arquero Hervé Koffi. Fue su tercer gol en dos partidos y una muestra más de su peso decisivo en el equipo.

Antes del gol, el cotejo tuvo un momento de extrema preocupación por la durísima lesión de Jaouen Hadjam. El lateral izquierdo sufrió una torsión completa del tobillo tras engancharse con Gustavo Sangaré y debió salir de inmediato: el golpe obligó al entrenador Vladimir Petkovic -DT de Lionel Scaloni durante su última etapa como futbolista en la Lazio- a modificar el esquema y a enviar a la cancha al delantero Baghdad Bounedjah.

A partir de la ventaja, los Zorros del Desierto asumieron el control absoluto del juego. Con posesión, circulación paciente y un bloque defensivo sólido, neutralizaron cualquier intento de reacción de su rival. Si bien el marcador nunca se amplió, el dominio fue claro y el resultado casi no corrió riesgos.

Con este triunfo, el combinado nacional argelino aseguró el primer puesto del grupo con seis unidades, por criterios de desempate. Cerrará la fase inicial el miércoles 31 de diciembre ante Guinea Ecuatorial, a las 13, con la tranquilidad de la clasificación consumada. En octavos de final enfrentará al segundo del Grupo D, que saldrá entre República Democrática del Congo o Benín.

Más allá de los números, el rendimiento colectivo volvió a ser una señal positiva. Incluso sin su capitán en cancha en el tramo final, Argelia mantuvo la autoridad futbolística y la intensidad competitiva. El equipo mostró variantes, recambio y una identidad clara que lo posiciona como candidato.