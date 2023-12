El inédito video de Martín Demichelis en la final de Madrid tras la victoria de River

Allí no estaba solamente junto a su hijo, sino que también con el resto de la parcialidad del Millonario, con quiénes lo vivió como un hincha más . Cinco años más tarde, sus responsabilidades son distintas: es el actual entrenador del club de Núñez, continuando un ciclo exitoso donde ya conquistó un título y podrá sumar uno más.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1733608899977093546&partner=&hide_thread=false IMÁGENES INÉDITAS DE DEMICHELIS EN MADRID



A 5 años de la final salió un video del actual técnico celebrando la victoria de River pic.twitter.com/u7OKZyX8GI — Diario Olé (@DiarioOle) December 9, 2023

Demichelis se había retirado recientemente, estaba dando sus primeros pasos como director técnico y difícilmente haya imaginado que le tocaría ser el sucesor de Marcelo Gallardo, quien comandó la gesta histórica. El 15 de mayo de 2017 anunció que dejaría el fútbol al final de la temporada, mientras se encontraba en Málaga.

No volvió a la Banda como jugador, pero sí lo haría como director técnico. El defensor daba sus primeros pasos en las juveniles del Bayern Múnich, uno de los clubes donde más tiempo permaneció durante su carrera y el que le permitió luego dar el salto al club de sus amores.

Ya no como hincha, sino como entrenador, buscará llegar a una nueva final con River en la Copa de la Liga Profesional, cuando enfrente a Rosario Central en Córdoba este sábado desde las 22.00. Si lo logra, estaría más cerca de cerrar un año perfecto en el ámbito local, luego de haber conseguido la Liga Profesional en el primer semestre.

Rodolfo D’onofrio, otro que recordó la final entre River y Boca

Además de Gallardo, otro de los protagonistas en el ciclo más exitoso de River fue su presidente, Rodolfo D’onofrio, que llegó pocos años después del descenso y devolvió al club a la cima continental y mundial. En un nuevo aniversario, ya fuera de la comisión directiva, recordó la gesta en una entrevista con Olé.

“Pasa el tiempo y más me doy cuenta de lo fuerte que fue lo que hicimos. ¡Se me pone la piel de gallina, mirá! En ese momento no lo viví tanto como lo fui viviendo después. Madrid es como el vino: a medida que va pasando el tiempo, es mucho más rico", declaró D’onofrio.

"El impacto que generó en mi vida fue enorme. Si al nacer hincha de River te preguntaran qué es lo querés, la respuesta de todos sería ganarle la final de la Libertadores al clásico rival. Y se me dio. Me di el gusto de mi vida”, concluyó el expresidente.