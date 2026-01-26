En medio de las negociaciones, Úbeda habló sobre Ascacibar: "Tiene jerarquía"

El entrenador de Boca se refirió a la posible llegada del mediocampista de Santiago Ascacibar.

La novela de Marino Hinestroza, que finalmente no tuvo un buen cierre pensando en que ambas partes querían acordar, quedó atrás y ahora Boca sigue en el mercado de pases con miras a reforzar al plantel debido a que en las últimas horas recibió distintas noticias generaron preocupación debido a distintas molestias que sufrieron algunos jugadores.

Mientras que el xeneize ya inició su camino en el torneo apertura con una victoria 1-0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, en paralelo la comisión directiva busca cerrar el primer refuerzo para el plantel. Santiago Ascacibar da vueltas en el radar del equipo y pareciera que está rodo lito para que se sume al plantel para ser refuerzo.

Tras el partido el entrenador Claudio Úbeda se refirió a las posibilidades de sumarlo: "No vamos a descubrir nada en decir que Ascacibar es un jugador que tiene jerarquía, personalidad , sabe que si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de alta competencia: cada vez que viene una incorporación nadie tiene asegurado su lugar . Después, sobre la resolución de las posibles incorporaciones el club está trabajando y esperamos que en las 48, 72 horas que faltan se puedan resolver, además de esperar la evolución de los lesionados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2015578499445133744&partner=&hide_thread=false ¿LLEGARÁ OTRA FIGURA A BOCA? Atención a las palabras de Ubeda sobre el Rusito Ascacibar. pic.twitter.com/AreNskCb3r — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2026

Según trascendió en los medios de comunicación el jugador estaría cerca de convertirse en jugador de Boca debido a la necesidad de Estudiantes de La Plata de vender futbolistas y también por el deseo del propio jugador de vestirse con la azul y oro.

Las frases del DT sobre el partido

"Valoramos muchísimo el resultado. Creo que teníamos que ganar y el equipo ganó y buscó permanentemente los espacios como para entrarle a un equipo que de visitante hace un juego defensivo que repliega mucho, que se basan mucho en la segunda pelota, en el juego aéreo. Tuvimos más opciones en el primer tiempo que en el segundo, pero no sufrimos, fuimos pacientes. Nos mantuvimos lejos del área nuestra con sus pelotazos y no sufrimos acciones directas frente a Agustín (Marchesín). Lo resolvimos bien", soltó en conferencia de prensa.

Luego, sumó: "Teníamos muy claro cómo nos iba a jugar Riestra, que teníamos que darle dinámica a la pelota para generar espacios. Se nos hacía difícil entrar por adentro por la línea de cinco que tenían. Teníamos que hacerlo por los costados, y con paciencia pudimos hacerlo bien. El resultado creo que quedó corto: si hacíamos un gol al principio con las chances que tuvimos creo que se iba a abrir para nosotros. Pero fuimos pacientes para mover la pelota de lado a lado y también hicimos foco para no sufrir abajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2015585224185233613&partner=&hide_thread=false "NO SUFRIMOS ACCIONES CLARAS CONTRA MARCHESÍN"



Claudio Úbeda, DT de Boca, analizó el triunfo de su equipo ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.



#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/YJgJpwWJan — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) January 26, 2026

Boca venció a Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura

Boca venció a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura en La Bombonera. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron sumar de a tres puntos en el primer encuentro del campeonato, con un gol de cabeza de Lautaro Di Lolo.

El Xeneize llegó con varias bajas a este primer partido, con sus tres centro delanteros lesionados (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez), teniendo que improvisar con Lucas Janson en la posición. Tampoco pudieron ser de la partida Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

El partido fue trabado, con unos primeros veinte minutos de mucho dominio de Boca, que llegó varias veces e hizo figura a Ignacio Arce, pero luego bajó la intensidad y no fue hasta los 31 minutos del segundo tiempo cuando encontró el gol de la victoria tras un centro del sector derecho de Leandro Paredes y un tremendo cabezazo de Lautaro Di Lolo.

Así fue el partido entre Boca y Riestra

Boca comenzó agresivo, manejando mucho la pelota e incomodando a Riestra con el juego con los laterales. El visitante salió a raspar mucho, ganándose las amonestaciones de Goitia y Benegas.

Los primeros 20 minutos, el Xeneize convirtió a Ignacio Arce en figura: le tapo y cabezazo a Belmonte y uno a Di Lolo -que ganó siempre en área rival- tras un córner. La más clara del primer tiempo fue una definición exquisita de Lautaro Blanco desde fuera del área, que pegó en el palo y no fue gol por centímetros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2015543381972144399&partner=&hide_thread=false PASÓ DE TODO EN EL ÁREA DE RIESTRA



Arce tapó un remate de Di Lollo, Blanco remató y la pelota dio en el palo



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZwwRYErUZQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 25, 2026

Tras el inicio furioso del local, empujado por el canto de La Bombonera, el partido se fue emparejando un poco, con Boca manejando la pelota pero sin ser claro en el tramo final de la cancha, terminando el primer tiempo con ambos arcos en cero.

El Xeneize empujó con poca claridad en el inicio de la segunda parte y buscó marcar la diferencia con los ingresos de Aguirre y Zufiaurre, en lugar de Velasco y Janson. Riestra marcó con mucha gente en el fondo, formando incluso una línea de seis en algunos momentos.

A los 31 minutos del segundo tiempo, Boca logró romper el cero en el arco para vencer a Riestra por 1-0. El gol, nuevamente con la fórmula de la pelota parada, fue tras un centro de Paredes y un cabezazo implacable de Lautaro Di Lolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2015563704423620767&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BOCA!



Cerca del final, tras un gran centro de PAREDES, DI LOLLO de cabeza puso la ventaja ante Riestra



@catalinasarra @gonzalosuli pic.twitter.com/MDQV787ycR — Diario Olé (@DiarioOle) January 25, 2026

El visitante empujó como pudo tras el gol, sin sumar pases y con muchos pelotazos y centros al área. Tuvo una clara con un remate de tres dedos, que sacó por arriba del travesaño Agustín Marchesín, en su primera y única intervención del partido.