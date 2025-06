Escándalo en Racing por las posibles idas de sus figuras: "No quedaría ni el loro"

El clima en Racing no es el mejor . El periodista Toti Pasman encendió las alarmas al revelar en televisión que varios futbolistas del equipo titular estarían buscando una salida del club. Sus declaraciones, sumadas al silencio incómodo en el vestuario y a los posteos virales en redes sociales, instalaron un panorama incierto de cara al futuro inmediato del club.

Todo comenzó cuando Pasman contó en su programa que, después del último encuentro disputado por La Academia, recibió un mensaje que lo dejó perplejo. “Cuando terminó el partido me reenviaron un Whatsapp que un futbolista de Racing le envió a un amigo mío y ese Whatsapp que yo, la verdad, de primera me pareció demasiado fuerte para compartirlo. Después empecé a interpretar las declaraciones de los jugadores y del propio Costas y dije, ‘che, esto puede ser que sea verdad’. ¿Qué es lo que le decía el jugador de Racing que ayer fue titular a mi amigo?: ‘Los jugadores se quieren ir todos’”, relató el periodista.

Embed Racing es una olla a presión. Según pude averiguar no quedaría ni el loro. Y ahora por suerte Toti salió a contar lo que todos sabemos. Los jugadores se quieren ir para dar un salto de calidad. Jugar en equipos importantes. Se viene la noche...pic.twitter.com/Y2j7KS0eL9 https://t.co/Pxe8z3jsSq — Balmo (@Balmocai) June 3, 2025

Qué pasará con el plantel de Racing

La frase, contundente y preocupante, puso sobre la mesa una tensión que venía creciendo puertas adentro del club. En ese mismo sentido, Pasman recordó algunas declaraciones que, a su entender, confirman el malestar. Mencionó, por ejemplo, lo que dijo Nardoni tras el partido: “Y bueno, no sé, mi futuro... vamos a ver, no sé si fue la despedida”, y la nota que Senosiain le hizo a Rojas, donde el jugador reconoció que no logró llegar a un acuerdo para seguir.