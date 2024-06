Escándalo en Racing: por qué se quiere ir uno de sus mejores jugadores

Durante la semana, Gustavo Costas expresó su deseo: "Ojalá que Roger se quede. A mí me encanta". Sin embargo, los anhelos del entrenador de Racing chocaron con la determinación firme del delantero colombiano Roger Martínez, quien ha decidido buscar nuevos horizontes en el próximo mercado de pases.

Martínez, con contrato vigente hasta diciembre de 2023, comunicó a la dirigencia de Racing, a través de su representante, su intención de dejar el club si surge una oferta concreta. "Roger hizo saber que quiere dejarle algún resarcimiento económico al club. Para eso, tiene que irse ahora. Porque si se va libre a fin de año, no le quedará dinero a Racing", explicó una fuente cercana al jugador. Este deseo también está motivado por su situación en el equipo, donde no ha podido consolidarse como titular.

El colombiano regresó a Racing a mediados de 2023 con la esperanza de ser una pieza clave en el equipo. Sin embargo, diversas lesiones musculares y la competencia con otros delanteros como Maravilla Martínez y Maximiliano Salas lo relegaron al banco. Pese a todo, su rendimiento no fue despreciable: anotó ocho goles en 18 partidos, aunque solo siete de ellos como titular.

Racing 1.jpg Roger Martínez

Qué tantas chances hay que Roger Martínez se vaya de Racing

Con su decisión de partir, la pregunta inevitable es: ¿Hay interesados en Roger Martínez? Según pudo averiguar Olé, su agente ha recibido sondeos de diversas ligas, incluyendo la MLS, Brasil, Colombia, Arabia Saudita, Turquía y Rusia. No obstante, estos últimos tres destinos no son prioritarios para el delantero. Además, surgió el rumor de que Boca Juniors podría intentar ficharlo nuevamente, pero su representante dejó claro que Roger solo se marcharía al exterior.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, ha manifestado que no le cerrará la puerta a una salida anticipada si llega una buena oferta del extranjero. “Si aparece algo, se puede ir. Si no, se queda”, señaló Blanco en diálogo con Clarín. Para Racing, una venta en este mercado de pases significaría recibir una compensación económica que de otro modo no obtendrían si Martínez se marcha libre en diciembre.

Racing 2.jpg Roger Martínez

Quiénes son las variantes de Racing por la salida de Roger Martínez

La situación de Roger Martínez se vuelve más crítica considerando que Racing deberá buscar un reemplazo de su jerarquía si se concreta su partida. Actualmente, los delanteros disponibles en el plantel, como Johan Carbonero, Santiago Solari y Agustín Urzi, prefieren jugar por los costados y no tienen el perfil de un "9" clásico.

Este contexto se vuelve aún más complejo al considerar otros aspectos del club. Por ejemplo, Juan Fernando Quintero, otro jugador colombiano de Racing, está afectado a su selección nacional para disputar la Copa América. Costas y Blanco esperan su regreso tras el torneo, aunque los viajes constantes del jugador a su país por la salud de su esposa han generado incertidumbre.

En otro ámbito, Racing resolvió un conflicto legal con el grupo empresario que había aportado dinero para comprar el 50% del pase de Gio Moreno, jugador de la Academia entre 2010 y 2012. La deuda original de 8 millones de dólares, incluyendo intereses, se resolvió finalmente con un pago de 2 millones.