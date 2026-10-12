Fabián Enríquez, tras el triunfo de Cipo: "Queremos jugar en otra categoría"

El técnico albinegro habló luego del primer partido de las semifinales frente a Alvarado de Mar del Plata.

Cipo dio el primer paso en la semifina l del Federal A y Fabián Enríquez terminó con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo, aunque con la sensación de que el resultado pudo ser más amplio. Después de la victoria frente a Alvarado en La Visera, el entrenador del Albinegro analizó el desarrollo del partido y puso la mira en la revancha, donde su equipo buscará sostener la ventaja para seguir alimentando el sueño del ascenso.

En una entrevista con Radio LU5 , Enríquez reconoció que el clima condicionó el desarrollo del encuentro y que el rival planteó un partido complicado. “Pasó de todo. No nos acompañó el clima para nuestro juego. Sabemos que estas finales se juegan así, donde por ahí un equipo viene a no proponer nada, a generar disturbios y fue lo que pasó”, expresó.

El DT admitió que el resultado le permitió bajar las revoluciones después de un partido exigente, aunque sabe que la serie todavía está abierta. “Un poco más tranquilo después cuando obtuvimos el resultado, de por lo menos ganar. Allá seguramente será más de lo mismo, el rival propone eso, nosotros intentamos siempre ser protagonistas para poder ganar. Pero estos partidos se juegan así, hay poco margen de error y los detalles son los que te marcan la serie” , sostuvo en el programa Línea Abierta.

Omar Novoa

La búsqueda de Cipo y el análisis del rival

Más allá de las dificultades, el entrenador valoró la capacidad del equipo para encontrar caminos frente a una defensa poblada. Cipolletti intentó lastimar por distintos sectores, movió la pelota y generó situaciones que pudieron traducirse en una diferencia mayor.

“En estas series se marcan mucho la jerarquía de los jugadores. Sabemos que somos versátiles y buscamos diferentes maneras. Ayer lo hicimos bien, intentamos por afuera, por adentro, buscándole la vuelta a la línea de 5 de ellos. Hicimos figura al arquero. Con errores o con aciertos este equipo siempre va a buscar el partido”, afirmó.

Omar Novoa

Esa búsqueda, explicó, también es consecuencia del trabajo previo que realiza el cuerpo técnico para preparar cada compromiso.

“Miramos mucho, estudiamos mucho, analizamos mucho al rival y buscamos herramientas para que el jugador se pueda desenvolver lo mejor posible”, explicó Enríquez.

El entrenador también destacó el acompañamiento de los hinchas, que respaldaron al equipo pese a las condiciones climáticas. “Tranquilos y contentos porque les dimos a la gente, que nos acompañó masivamente, un triunfo. Nos quedamos con la sensación de que podríamos haber metido algún gol más, pero lo importante es ganar”, señaló.

Omar Novoa

La lluvia complica la preparación para la revancha

Uno de los principales desafíos de Cipolletti durante los últimos días estuvo fuera de la cancha. Las lluvias complicaron la planificación de los entrenamientos y obligaron al cuerpo técnico a reorganizar las tareas para cuidar el campo de juego y evitar el sintético, una superficie que consideran desfavorable.

La exigencia también se siente en el descanso. Enríquez reconoció que la preparación de estos partidos decisivos demanda muchas horas de trabajo y que la tensión puede afectar incluso el sueño.

“Por ahí no disfrutás nada. Me acosté a las 3 y me levanté a las 8. Estuvimos haciendo la rutina hasta tarde. A veces uno no puede dormir y trata de levantarse lo más rápido. Tenemos que estar con los jugadores brindándoles lo mejor para lo que viene”, contó.

Sobre las dificultades para entrenar, agregó: “Se nos complica mucho con el clima el día a día. Nos quedamos hasta tarde. La semana pasada no tocamos campo por las lluvias y evitamos el sintético porque es muy desfavorable. Buscamos descansar y ver el día a día. Ojalá que nos podamos preparar lo mejor posible antes de viajar a Mar del Plata”.

Omar Novoa

En cuanto a la logística para el partido de vuelta, el técnico adelantó que la delegación tiene previsto viajar el viernes en micro y realizar una práctica en territorio bonaerense el sábado por la mañana. La programación definitiva del encuentro todavía no estaba confirmada al momento de la entrevista.

“Vamos a salir el viernes en micro y haremos un entrenamiento el sábado allá por la mañana. Todavía no tenemos la confirmación del partido para el domingo, pero creemos que será así”, detalló.

El sueño del ascenso sigue en marcha

Con la ventaja conseguida en La Visera, Cipolletti afrontará la revancha con el desafío de sostener su rendimiento en un escenario complejo. Enríquez sabe que la serie exigirá concentración, esfuerzo y eficacia, pero confía en la personalidad de un equipo que se acostumbró a competir en los momentos decisivos.

El mensaje final estuvo dirigido a los hinchas, que volvieron a acompañar masivamente al Albinegro en una instancia clave de la temporada.

“A la gente hay que agradecerle porque fue muy importante. Para nosotros es un plus. Les regalamos un triunfo con la lluvia y todo para ir a lucharla allá. No va a ser fácil, pero este equipo está preparado para dar un paso más en la ilusión de toda una ciudad. Buscamos objetivos claros, jugar en otra categoría”, concluyó.

Cipolletti ya dio el primer paso y ahora deberá ratificarlo fuera de casa. La ilusión de alcanzar el ascenso sigue creciendo, pero el plantel sabe que todavía queda una batalla decisiva para acercarse al objetivo.