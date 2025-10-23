Franco Colapinto revolucionó México con su participación en un anuncio de Alpine que no fue el esperado

El piloto participó de un evento que realizó Renault en Ciudad de México y fue recibido por una gran cantidad de público.

México se revolucionó con la presencia de Franco Colapinto en la ciudad en el marco del Gran Premio que se correrá a partir de este viernes 24 y culminará con la final el domingo, a la espera de que la escudería Alpine comunique el futuro del piloto: si continúa en 2026 o tendrá otro rumbo.

Lo cierto es que los rumores habían puesto en el centro de atención un evento programado con anterioridad para el pasado miércoles debido a que en la baraja de noticias se espera por la confirmación. Sin embargo, lejos de hacerse un anuncio oficial sobre la continuidad, Franco se presentó en una de las sucursales de la marca Renault en Ciudad de México donde e celebraron los 25 años de la empresa en dicho territorio y, a su vez, para ser parte de la presentación de Arkana, un nuevo modelo SUV híbrida. Fue el propio piloto quien terminó descubriendo el nuevo modelo de automóvil.

Más tarde el piloto se acercó al ingreso del lugar para sacarse fotos y firmar autógrafos con una gran cantidad de fanáticos que se acercaron para verlo y extender un afectuoso saludo.

Los videos del momento con el público

¡Le encantó!

Franco Colapinto revela el Arkana, nuevo auto híbrido de Renault que festeja sus 25 años en México.



Franco Colapinto revela el Arkana, nuevo auto híbrido de Renault que festeja sus 25 años en México. — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 22, 2025

LA CANTIDAD DE GENTE BANCANDO A FRANCO EN EL EVENTO DE MÉXICO

Después los medios nos querían hacer creer que no es querido en todos lados



Después los medios nos querían hacer creer que no es querido en todos lados



@Gp1Fossaroli vía Instagram.

— 43 (@ColapintoFiles) October 22, 2025

"El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia... de novia, de religión, de Dios... pero hay una cosa que no puede cambiar,... no puede cambiar... de pasión."

Franco ve una camiseta de Boca y se vuelve loco #F1 #Colapinto #MexicoGP



— FormulaArg (@FormulaArgOK) October 23, 2025

Los detalles de la reunión entre Colapinto y el equipo Alpine tras lo sucedido en el GP de USA

El acto de rebeldía de Franco Colapinto este domingo en el Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de los Estados Unidos fue el hecho más comentado en la semana en el mundo de la Fórmula 1. El argentino desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones y en el final superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Una de las aristas de la polémica fue la reunión que hubo luego de la carrera.

Colapinto venía con neumáticos blandos que estaban menos gastados, ya que tuvieron cinco vueltas menos que los de Gasly. El ritmo del argentino era superior al del francés y con Gabriel Bortoleto (Sauber), más rápido que los dos porque hizo dos detenciones y sus neumáticos estuvieron en mejor estado por la mejor adherencia (o grip), detrás.

La lucha fue por el puesto 17º. Alpine viene último en el Campeonato Mundial de Constructores y todo indica que no saldrá del fondo con el peor auto de la temporada, el A525. Desde hace varias carreras no hay mejoras en los monoplazas y el panorama seguirá igual hasta el final. No obstante, por radio le ordenaron a Franco mantener posiciones.

image

Colapinto superó a Gasly en la primera curva. Su decisión le dio la razón ante un Bortoleto que habría superado a ambos Alpine si el argentino obedecía el mandato indicado desde boxes.

Una versión aseguró que fue el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, el autor intelectual de la orden porque habría querido ver la respuesta de Colapinto. Incluso se especuló con que el italiano lanzó una sonrisa al ver su reacción. Sin embargo, la versión oficial indica que fue una instrucción del equipo desde el muro de boxes y afirmaron que el director del equipo, Steve Nielsen, manifestó su descontento con la reacción del piloto argentino.

La reunión luego de la carrera

También se dijo que este martes en México, sede de la próxima carrera, iba a darse una reunión de carácter especial en Alpine. No fue así y la única que hubo fue luego de la carrera entre Franco Colapinto y varios integrantes del equipo, entre ellos sus responsables, pero con el foco puesto en las dos carreras en una semana.

image

Según informaron fuentes internas, a Franco no le cayó bien la decisión y manifestó su descontento al sentenciar que “él (Gasly) viene lento”. Aunque después de la competencia se lo vio sonriente al argentino junto a Barlow y Briatore. Más allá de todo, tuvo su tirón de oreja.

Otro tema clave por estas horas es el esperado anuncio sobre la continuidad como titular de Colapinto en 2026. El tema es un secreto a voces y solo resta saber el día que se dará a conocer. La esperada confirmación será en noviembre, como anticipó Briatore. La expectativa ahora apunta a Brasil (9/11) y quizá en la semana previa al evento en San Pablo podría haber novedades.

Más allá del presente del equipo y las limitaciones del auto, hay armonía en Alpine. Tienen una buena dupla de pilotos con un experimentado como Pierre Gasly (172 Grandes Premios) y un piloto con mucho futuro como Franco Colapinto, cuyo temple quedó demostrado este domingo en Austin.