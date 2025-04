Gustavo Costas durísimo tras la derrota de Racing por la Copa Libertadores

La noche del Cilindro fue de esas que duelen. Racing cayó 2 a 1 ante Atlético Bucaramanga por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, y Gustavo Costas no se guardó nada . El técnico de la Academia fue contundente en su análisis pospartido, en el que no buscó excusas y expuso con crudeza las falencias que vio en su equipo.

Una de las preguntas más recurrentes giró en torno a la influencia de jugar sin público, producto de la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos ante Corinthians en la pasada Sudamericana. Costas fue tajante: “No hay que poner excusas, tenemos que jugar todos los partidos con gente o sin gente como sea, hay que jugar de la misma manera”.

Gustavo Costas 2.jpg Gustavo Costas

La autocrítica de Gustavo Costas tras la derrota con Bucaramanga

En un tono serio y preocupado, el DT también se refirió a la falta de actitud que notó en sus jugadores. “Perdimos muchísimo duelos, la segunda pelota, iban a trabar y nos ganaban. Hoy perdimos hasta individualmente los duelos”, lamentó. Y si bien destacó que “los jugadores son seres humanos”, también recordó que, en partidos anteriores, “iban y los corrían hasta abajo de la cama”, en clara referencia a un compromiso e intensidad que esta vez no estuvieron presentes.

Costas no esquivó tampoco los cuestionamientos sobre lo trabajado en la semana: “Lo que entrenamos no se vio. No mostramos lo que siempre proponemos. No salió nada”. Y sumó una reflexión cargada de amargura: “Otras veces perdimos de otra manera, pero perder de esta forma duele”.

El entrenador dejó una fuerte frase: “No me gusta eso de perder para darnos cuenta”. Con esta afirmación, volvió a poner el foco en la necesidad de tener siempre “hambre” en cada partido, sin subestimar a ningún rival. “Todos los rivales son difíciles y si no salís al 100%, es difícil”, concluyó.