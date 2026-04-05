Insólito: tuvo un pico de presión, lo llevaron al hospital en el entretiempo y dejó de ser el DT

El entrenador de Flandria no la pasó bien en medio de la derrota de su equipo por 3-1 ante Real Pilar y fue derivado a una clínica.

El entrenador Arnaldo Sialle vivió un momento de gran preocupación durante la derrota de Flandria por 3-1 ante Real Pilar , en el Estadio Carlos V. El episodio ocurrió en el entretiempo del encuentro correspondiente a la novena fecha de la Primera B, cuando el DT sufrió un pico de presión que obligó a su traslado inmediato a un centro de salud.

La situación encendió rápidamente las alarmas dentro del plantel y en todo el entorno del club, que aguardó con preocupación novedades sobre su estado. El DT fue derivado a la Clínica San José Obrero , donde los médicos le realizaron distintos estudios para descartar complicaciones mayores. Afortunadamente, los resultados fueron positivos y, tras permanecer algunas horas en observación, recibió el alta médica y pudo regresar a su casa.

Mientras tanto, el partido continuó con normalidad , aunque el golpe anímico se sintió en el equipo. Flandria había comenzado en ventaja gracias al gol de Benjamín Giménez, mostrando una mejora en su rendimiento. Sin embargo, en el segundo tiempo no logró sostener el resultado y terminó siendo superado por un Real Pilar más efectivo , que encontró los espacios necesarios para revertir la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSyDFlandria/status/2040577803125477768&partner=&hide_thread=false Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador del plantel profesional de común acuerdo con la comisión directiva.



Les agradecemos a Cacho y a Juan, su ayudante de campo, por el trabajo realizado y les deseamos éxitos en su futuro. pic.twitter.com/vbjourRPJy — Club Social y Deportivo Flandria (@CSyDFlandria) April 4, 2026

El conjunto visitante dio vuelta el marcador con goles de Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara, sellando un 3-1 que profundizó el mal momento del equipo de Jáuregui. La derrota no solo significó la pérdida de puntos importantes, sino también la confirmación de una racha negativa que venía golpeando al plantel en las últimas semanas del campeonato.

A Flandria le va mal: cinco caídas al hilo

Con este resultado, el Canario alcanzó su quinta derrota consecutiva y la sexta en ocho presentaciones, números que reflejan un presente complicado en la competencia. La falta de resultados y la dificultad para sostener ventajas fueron factores determinantes en el análisis de la dirigencia, que ya venía evaluando la continuidad del cuerpo técnico.

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Finalmente, y en medio de este contexto adverso tanto en lo deportivo como en lo personal, el club decidió ponerle fin al ciclo de Cacho como entrenador. La salida se concretó pocas horas después del encuentro, marcando el cierre de una etapa atravesada por los malos resultados y un episodio de salud que terminó acelerando una decisión que parecía inminente.