Los jugadores del seleccionado anfitrión vieron el cierre de película del cuarto juego de las finales de la NBA.

La reacción de la Selección de Estados Unidos, en la concentración del Mundial 2026, al épico final de Spurs - Knicks.

En la antesala al debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 ante Paraguay , los futbolistas de la selección anfitriona enloquecieron en plena concentración por el cierre del cuarto juego de las finales de la NBA , en la que los New York Knicks protagonizaron una remontada de película frente a San Antonio Spurs .

Los Knicks se encontraban en una desventaja de 29 puntos y revirtieron el marcador gracias a una canasta de OG Anunoby, que capturó un rebote faltando dos segundos y encestó dejando 1.2 segundos en el reloj. Con ese doble, pasaron de estar 106-105 abajo a ganarlo por uno y a concretar esta hazaña, que se convirtió en la mayor remontada en la historia de las finales de la liga de baloncesto estadounidense.

En simultáneo, el plantel estadounidense festejó esta tremenda definición en el hotel donde están alojados para su estreno en la Copa del Mundo ante el seleccionado que dirige Gustavo Alfaro. Esa heroica anotación del equipo neoyorquino desató la locura de los jugadores, que se subieron a los sillones sorprendidos por lo que estaba pasando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2064923554802536851&partner=&hide_thread=false Los jugadores de Estados Unidos y la LOCURA POR LAS FINALES DE NBA en plena concentración de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/mHfPGQBqD7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 11, 2026

Esta victoria ante los Spurs colocó a los Knicks 3-1 arriba en la serie y ahora tendrán que ir a jugar el quinto partido a San Antonio, en donde podrían coronarse campeones de la NBA después de 53 años.

La jugada de Ginóbili que se reflotó 21 años después, tras la increíble derrota de San Antonio Spurs

Una jugada de Manu Ginóbili en 2005 tomó más dimensión 21 años después en la NBA. Aquella vez, su San Antonio Spurs ganaba por un punto en las finales y el argentino se fue solo con la pelota, pero eligió no tirar y hacer correr los segundos para luego recibir infracción. Después, liquidó el partido con dos libres.

Una acción que para algunos puede ser básica, pero que el miércoles por la noche no lo fue para D'Aron Fox y la misma franquicia texana lo pagó carísimo. El número 4 de los Spurs decidió ir hacia el aro con una bandeja con OG Anunoby corriéndolo de atrás. Siendo mucho más atlético, alto y un buen jugador defensivo, el rival le metió un tapón terrible y le dio vida a los New York Knicks.

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Después, Fox cometería infracción cuando el equipo contrario estaba a punto de perder la pelota y en la última ofensiva llegaría el tiro de Jalen Brunson, el rebote del propio Anunoby el doble agónico para dar vuelta el partido en el final. Al verse esa decisión de Fox y las pésimas consecuencias que tuvo, se viralizó en las redes sociales aquella jugada de Ginóbili en las finales frente a Detroit Pistons en el séptimo partido de las finales del 2005.

Además, Ginóbili expresó su desazón por la increíble derrota de San Antonio Spurs ante New York Knicks, por 107-106, en el Madison Square Garden, donde el equipo texano desperdició una ventaja de 29 puntos y quedó 3-1 abajo en las Finales de la NBA. El histórico argentino, leyenda absoluta de la franquicia de Texas, reaccionó en sus redes sociales minutos después de un cierre impactante y dejó una frase que resumió el golpe anímico: “No puedo creer el partido que perdimos”.