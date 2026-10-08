La tremenda batalla campal en reserva entre Atlético Tucumán y Talleres

En el predio Salmoiraghi, donde el Decano hace de local, ocurrió una tremenda pelea tras la derrota del equipo cordobés.

Atlético Tucumán venció 2-0 a Talleres de Córdoba en el torneo de reserva en un partido con una gran polémica arbitral, que terminó con una tremenda batalla campal con jugadores, cuerpo técnico y personas del público involucrados, en una escandalosa escena.

En la pelea también estuvo involucrado Lautaro Acosta , ex jugador e ídolo de Lanús, que forma parte del cuerpo técnico de su hermano Rodrigo en el conjunto cordobés. Ambos se vieron envueltos en los golpes del final, y podrían afrontar una dura sanción por parte de la AFA.

El encuentro, que se disputó en el predio Jose Salmoiraghi y tuvo al Decano de local, comenzó con polémica en tan solo cinco minutos: Joaquín Soria fue expulsado en Talleres por una falta de último recurso, pero en la repetición se ve que la infracción la cometió Joaquín Salas, por lo que el árbitro tuvo una confusión de identidad.

Escándalo en la Reserva de @CATalleresdecba : terminó a las piñas y hasta Lautaro Acosta se metió en la pelea El cierre ante Atlético Tucumán se descontroló tras el 2 a 0 del Decano. En las imágenes se ve al entrenador Rodrigo Acosta y a su hermano Lautaro involucrados en… pic.twitter.com/MKef3LerXZ

Insólito lo que pasó en el arranque de la Reserva.



La falta fue del 6 (Joaquín Salas) y se va expulsado el 2 (Joaquín Soria).



El capitán prefirió dejar la cancha y no exponer a su compañero. Con 10 el equipo de Rodrigo Acosta. https://t.co/ghqG4pH9fz pic.twitter.com/lijaEMrJBG — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

Al final del primer tiempo, el árbitro, Valentín Ibáñez Mesa, expulsó a Daniel Ribera por una protesta, y Talleres se quedó con nueve jugadores, cuando el encuentro todavía estaba empatado en cero.

Bueno, increíble...



Daniel Ribera se va expulsado por protestar y Talleres se queda con 9 jugadores en cancha. pic.twitter.com/lg4BveKbgg — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

Cuando terminó la primera parte, Rodrigo y Lautaro Acosta le fueron a protestar al juez por las expulsiones de Soria y Ribera, y terminaron viendo la tarjeta roja también.

Y ahora se van expulsados los hermanos Acosta.



Roja para Rodrigo y para Lautaro. Mucha calentura en el banco de Talleres, que ya sufrió las expulsiones de Soria y Ribera. pic.twitter.com/6tI4Ujv7hv — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

Uno de los goles del Decano también tuvo polémica, ya que la pelota pegó dos veces en el travesaño y no se llega a observar finalmente si ingresa en su totalidad. Finalmente, fue victoria por 2-0.

Gol de Atlético Tucumán, en otra jugada polémica.



Pierde la Reserva, que se estaba llevando un puntazo con nueve jugadores. pic.twitter.com/zFhJTcJapp — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

El escándalo estalló tras el pitido final, con un encuentro que se fue caldeando por las polémicas en el arbitraje y que terminó con piñas entre hinchas, cuerpo técnico y jugadores. Además, luego de esta pelea principal, las discusiones siguieron camino a los vestuarios, en una imagen lamentable.

El lío sigue en la zona de vestuarios.



Un escándalo el final en Tucumán. pic.twitter.com/AS6P5i8Mm5 — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

El Tribunal de Disciplina recibirá el informe del árbitro Ibánez Mesa y decidirá si corresponde una sanción para los involucrados. El Laucha Acosta ya tiene antecedentes de fuertes sanciones en su época como jugador, situación que lo podría complicar.

Los partidos que darán inicio a una nueva fecha del Torneo Clausura

Aldosivi y Sarmiento darán comienzo a la duodécima fecha del Torneo Clausura, este viernes desde las 14:30, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata, que tendrá tres partidos más en el inicio de la jornada.

Boca visitará a Instituto a partir de las 19:30 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Córdoba, donde buscará recortar distancia con la "Gloria" que se encuentra puntero de la Zona A con 25 unidades y sumar en la tabla anual, donde está a dos puntos de Independiente Rivadavia; además contará con la terna arbitral comandada por el árbitro Leandro Rey Hilfer y contará con la asistencia desde las pantallas del VAR de Yamil Possi.

Gimnasia y Esgrima La Plata-Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45 respectivamente, son los dos encuentros que completan el primero de los cuatro días del fin de semana repleto de fútbol argentino.