Le hizo un gol a River, fue marginado del plantel por la denuncia de su ex y ahora volverá a jugar

Tres meses después, la Justicia archivó la causa por falta de elementos de prueba suficientes y el delantero fue reincorporado.

El día después a hacerle el gol de la victoria a River , fue denunciado por violencia de género y días después separado del plantel. Esta semana, su situación cambió por completo y es noticia.

Gonzalo Morales volverá a entrenarse con sus compañeros de Barracas Central después de permanecer más de dos meses apartado del plantel profesional. El delantero, cuyo pase pertenece a Boca , fue reincorporado luego de que la Justicia dispusiera el archivo de la causa en la que había sido denunciado por su expareja por presunta violencia de género.

La decisión judicial fue comunicada este miércoles por el propio futbolista, quien publicó en sus redes sociales la resolución y explicó que la causa fue archivada tras tres meses de proceso . Según el documento difundido por Morales, la medida se tomó debido a la “carencia de elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la existencia de los hechos investigados”.

El delantero también agradeció el acompañamiento que recibió durante este período. “Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y al Club Barracas Central, que me acompañaron en todo momento”, expresó.

El regreso a las prácticas

La resolución modificó también la situación deportiva del jugador. Poco después del mensaje de Morales, Barracas Central confirmó oficialmente su regreso al plantel de Primera División, por lo que volverá a entrenarse junto al resto del equipo.

“El Club Atlético Barracas Central informa que, a partir de la resolución judicial que dispuso el archivo de las actuaciones oportunamente iniciadas, el futbolista Gonzalo Morales se reincorporará al plantel profesional de Primera División”, comunicó la institución.

El club había tomado la decisión de separarlo el 27 de julio, luego de que su expareja formalizara una denuncia y difundiera públicamente acusaciones de violencia física, psicológica y verbal.

En aquel momento, Barracas había aclarado que se trataba de una medida preventiva y que mantendría al futbolista apartado hasta que avanzaran las actuaciones judiciales.

El caso había adquirido especial repercusión porque se conoció apenas después de que Morales fuera protagonista de una de las grandes sorpresas de aquella fecha del fútbol argentino. El delantero había marcado el gol con el que Barracas Central derrotó 1-0 a River en el Monumental, resultado que lo había colocado en el centro de la escena deportiva.

Morales, de 23 años, surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors, club dueño de su pase, y debutó profesionalmente con la camiseta azul y oro. Luego tuvo un paso por Unión de Santa Fe antes de incorporarse a Barracas Central, donde se encontraba a préstamo.

Una vuelta después de tres meses

El regreso del delantero se produce después de un período en el que su carrera quedó interrumpida por el proceso judicial. En su mensaje, Morales aseguró que ahora busca retomar la actividad profesional y agradeció especialmente al club por el acompañamiento recibido durante estos meses.

Barracas Central, por su parte, decidió reincorporarlo una vez conocida la resolución judicial. La medida preventiva que lo había mantenido fuera del plantel quedó sin efecto y Morales podrá volver a entrenarse con el equipo.

El archivo de la causa no implica afirmar que los hechos denunciados hayan sido declarados falsos, sino que, según la resolución difundida, no se encontraron elementos de prueba suficientes para acreditar los hechos investigados.

Así, después de tres meses de incertidumbre, Gonzalo Morales volverá a ponerse a disposición del cuerpo técnico de Barracas Central, mientras el club retoma su actividad con el delantero nuevamente integrado al plantel profesional.