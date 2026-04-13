Los defensores con grandes chances de ir al Mundial ante la lesión del Cuti Romero

El defensor del Tottenham llegará con lo justo a la cita mundialista y eso les abre las puertas a otros jugadores.

A escasas semanas del inicio del Mundial 2026 , la lesión de Cristian Romero , defensor del Tottenham que lo obligó a dejar la cancha en medio de lágrimas ante Sunderland, encendió las alarmas en la Selección Argentina . Este lunes, la noticia de que padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha que solo le demandará una recuperación de entre seis y ocho semanas, llevó algo de tranquilidad.

Aun así, el pilar defensivo de la Scaloneta llegará con lo justo al debut, por lo que el cuerpo técnico tiene a Leonardo Balerdi como principal opción, mientras que Marcos Senesi y Facundo Medina pelean por un lugar en la lista. Recordemos que Nicolás Otamendi deberá cumplir con una fecha de suspensión en el primer partido de la Albiceleste.

Así las cosas, el técnico Lionel Scaloni tiene definidos 22 nombres de los 26 que representarán al campeón del mundo en la máxima cita y, pese a este contratiempo, Cuti va a estar en la nómina definitiva. Sin embargo, su inactividad le permite ganar terreno a los que venían de atrás. En primer lugar, Balerdi suma chances de pelear por la titularidad en el inicio del Mundial en caso de que el cuerpo técnico no arriesgue al hombre del Tottenham, que llegaría con poco rodaje al debut del 16 de junio ante Argelia. Además, es el único central diestro que queda (sin contar a Otamendi).

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Más atrás, los nombres del ex zaguero de San Lorenzo y el de pasado en Talleres de Córdoba emergen como las principales opciones a quedarse con el lugar del quinto zaguero que viaje a Kansas para ser una de las opciones, ya que Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles en enero y fue descartado. Hasta ahora, el panorama es el siguiente: además de Cuti, una fija en el plantel, todo indica que serán citados Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Balerdi. A ellos se les sumaría un quinto marcador central.

Las chances de los defensores de la Selección

El que tiene más chances de asistir al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá es Marcos Senesi, que tiene 28 años y juega en el Bournemouth de la Premier League. El entrerriano llegó al club inglés a mediados de 2022 procedente de Feyenoord de Países Bajos y se asentó como titular en la zaga. Además, es uno de los subcapitanes cuando no está el referente Adam Smith.

Esta temporada Senesi ha disputado 33 partidos, apenas dos como suplente y solo se perdió un compromiso por acumulación de amarillas. Además, fue convocado en las últimas giras de amistosos que realizó la Albiceleste y viene de haber sido titular en el triunfo por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, encuentro en el que sumó 61 minutos.

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En tanto, Medina, que comparte zaga con Balerdi en la defensa del Olympique de Marsella, es otra de las opciones pero asoma más relegado. Su última convocatoria a la Selección data de junio del año pasado por las Eliminatorias, cuando jugó de titular como lateral izquierdo en el 1-1 contra Colombia. Desde entonces no volvió a ser llamado y un esguince le impidió estar en la fecha FIFA de octubre.

En el conjunto galo, al que llegó a mitad de 2025 a préstamo tras un gran nivel en el Lens, Medina disputó 22 compromisos producto de la lesión en el tobillo, pero ya recuperado se asentó como titular. La ventaja que tiene, y por la cual ha sido una pieza recurrente para Scaloni en el pasado, es que puede desempeñarse de segundo marcador como de lateral. En la Albiceleste ha disputado siete partidos contra los tres que lleva Senesi. Entre ellos saldría el último central citado al Mundial.