Los exorbitantes valores de las entradas para los amistosos de la Selección Argentina

La AFA confirmó el precio de las localidades a la venta para el primero de los dos partidos a disputarse en La Bombonera en esta fecha FIFA.

La Selección Argentina se despedirá del público albiceleste con dos partidos amistosos después de lo que fue la cancelación de la Finalissima ante España en Qatar. Es por eso que de cara a la venta de entradas, la AFA publicó el valor de las entradas para el primero de los dos duelos a jugarse en La Bombonera frente al combinado de Mauritania el próximo viernes 27 desde las 20.15.

La venta de localidades para el cotejo comenzó este lunes a través de la plataforma Deportick. La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio ubicado en la calle Brandsen 805. Las entradas generales tienen un costo de $90.000, mientras que los menores hasta 10 años abonarán $25.000 para ubicarse en la zona de populares.

En relación a las plateas, la platea Alta K tendrá un costo de 150 mil pesos, mientras que en el mismo sector pero las H-I-J-F-G valen $200.000. La platea media (C, D y M) costará uno 330 mil pesos y la A-B $350.000, lo mismo que la platea baja (L). Por último, la preferencial, que es la que está por encima de los bancos de suplentes, costará 490 mil pesos.

image

En cuanto al retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial desde el martes 24/03 hasta el jueves 26/03 en boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544) de 9 a 15. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través del sitio que se encarga de la venta (www.deportick.com), sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

Este viernes, el primer amistoso para la Argentina

La apertura del estadio Alberto J. Armando está prevista para las 16:30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. Por último, AFA confirmó que habrá show musicales a cargo de Pablo Lescano y Mala Fama, y fuegos artificiales.

Hay que recordar que tras el conflicto que generó la cancelación del duelo ante España, y por ende ante Qatar, que se iban a disputar en Doha, la AFA anunció que los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a dos combinados africanos. Primero será Mauritania y, luego, el martes 31, Argentina volverá a jugar en La Bombonera y a la misma hora (20.15), pero esta vez ante Zambia.

image

Durante la preparación, Scaloni sorprendió al incluir a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) en la convocatoria, sumados a la nómina que había difundido dos días antes y que también presentó novedades locales, como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing Club). Se quedaron al margen por lesión Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, mientras que Mastantuono, Alejandro Garnacho y Panichelli inicialmente no habían sido tenidos en cuenta por decisión técnica. Entre los jugadores que llegan desde el exterior destacan Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes aspiran a integrar la nómina final para el Mundial.