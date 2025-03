Otro ídolo de Vélez prendió fuego a Guillermo Barros Schelotto

La inminente llegada de Guillermo Barros Schelotto como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield no solo divide aguas entre los hinchas, sino que también despertó un fuerte rechazo en algunos de los ídolos históricos del club. Raúl "Pacha" Cardozo, uno de los referentes del equipo campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1994 bajo la conducción de Carlos Bianchi, fue contundente con su postura sobre el arribo del Mellizo, asegurando que la mayoría de los exjugadores que llevaron al Fortín a la gloria no están de acuerdo con su contratación.

La relación entre Barros Schelotto y Vélez no solo quedó marcada por aquellos enfrentamientos, sino que, según el Pacha, el Mellizo habría hecho declaraciones despectivas sobre el club y hasta sobre Carlos Bianchi. En ese contexto, Cardozo no tuvo reparos en contar una anécdota sobre el Virrey: "Un día Carlos, después de una charla técnica, me dijo: ‘Venga, Raúl. No me importa que lo echen, pero a este muchacho, si pueden, denle un par de patadas por mí’", relató con picardía en la cuenta partidaria Gigi Fortinera.

Pacha 2.jpg Pacha Cardozo

El enojo con la dirigencia y la falta de respaldo de los históricos

Más allá del historial conflictivo entre Vélez y Barros Schelotto, lo que más molesta a Cardozo y otros exjugadores es que, según ellos, la dirigencia del club no tuvo en cuenta la opinión de quienes hicieron historia en la institución. "Lo hemos hablado con todos mis excompañeros y estamos fastidiosos. Creo que podemos opinar, ¿no? Lo pusimos a Vélez en lo más alto y nuestra opinión vale. La mayoría está en desacuerdo", aseguró el exlateral.

El malestar no solo se limita a los exjugadores, sino que también se traslada a un sector de la hinchada. Según Cardozo, la decisión de la Comisión Directiva no respeta el sentimiento de la mayoría de los velezanos: "Toda la gente de Vélez con la que hablo no lo quiere. Solo lo bancan algunos pibes que no saben la historia del club. Si la mayoría de los hinchas no lo quieren, por lo menos escúchenlos".