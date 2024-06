Por qué juvenil a Boca le ofrecieron 20 millones de dólares

En el seno del club, la dirigencia asegura que no ha llegado ninguna propuesta formal desde Inglaterra por Anselmino, quien firmó una mejora de contrato hasta diciembre de 2028 el pasado 14 de mayo. "Aaron Anselmino firmó la mejora de su contrato hasta diciembre 2028 junto a Raúl Cascini del Consejo de Fútbol", publicó el club en sus redes sociales. Esta extensión contractual, que incluye una mejora salarial, se hizo como medida preventiva ante el creciente interés de varios clubes europeos.

Anselmino 1.jpg Aaron Anselmino y Cascini

Boca no le puso cláusula de rescisión a Anselmino

Aunque no ha habido ofertas concretas, varios empresarios se han comunicado informalmente con la dirigencia xeneize, manifestando su intención de llevar al joven talento al Viejo Continente. Sin embargo, Boca ha dejado claro que el jugador no tiene cláusula de rescisión, lo que significa que cualquier club interesado deberá negociar directamente con la institución argentina. Esta estrategia fue adoptada tras la salida de Valentín Barco al Brighton, donde Boca no tuvo margen de acción debido a la ejecución de una cláusula de 10 millones de dólares por parte del equipo inglés.