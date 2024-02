Quedan pocos: dónde están los jugadores de Boca que ganaron por última vez en el Monumental

Ingresaron Vázquez por Benedetto y Figal por Advíncula en el entretiempo y luego lo hicieron Jorman Campuzano por Medina, Óscar Romero por Molinas y Gastón Ávila por Rojo.

Desde el desarrollo, el equipo de Battaglia sufrió el partido y el arquero visitante fue la gran figura de la cancha, con varias atajadas fundamentales. Del otro lado estaban, por ejemplo, Enzo Fernández y Julián Álvarez. La mejor intervención de Rossi fue ante un cabezazo a Palavecino en el minuto 41' del segundo tiempo.

Atajada espectacular de Rossi! Agustín Palavecino metía un cabezazo que rozó el empate, pero el arquero Xeneize pegó un manotazo para evitar la caída de su arco.

De los once titulares, hay cuatro que ya no están en el club, pero además hay otros cinco que no vienen siendo titulares en el conjunto que ahora dirige Diego Martínez. Ya sea por lesión o por bajo rendimiento, Marcos Rojo, Frank Fabra, Pol Fernández, Juan Ramírez y Darío Benedetto tienen pocas o nulas chances, según el caso, de ser de la partida el próximo domingo.

Rossi dejó el club a fines de ese año, luego de ser clave en muchas tandas de penales y en la obtención de la Copa de la Liga y la Liga Profesional 2022. Zambrano fue muy resistido por el hincha pero valorado por Battaglia e Ibarra, hasta que se fue en ese mismo mercado de pases.

El 50% de la ficha de Molinas fue vendida a Defensa y Justicia, club que lo alberga desde el inicio de este año tras su préstamo en Tigre.

Finalmente, Villa dejó de jugar luego de ser encontrado culpable en la primera de la dos acusaciones por violencia de género y se fue a Europa. Actualmente milita en el Beroe de Bulgaria y está en juicio con Boca por su situación laboral.

En cuanto a los que tienen su lugar asegurado para el domingo, solamente son dos de aquellos once del último triunfo: Medina y Advíncula. El lateral derecho es uno de los jugadores más queridos y de mejor rendimiento del plantel, mientras que el volante atraviesa un bajón en su rendimiento pero es de los valores más interesantes que han surgido de la cantera del club.

Habrá que esperar por la elección de Diego Martínez en cuanto a la formación para el encuentro de la vigente Copa de la Liga.