Regional Amateur: Deportivo Roca - La Amistad, por un lugar en la final Patagónica

La serie de semifinales concluye este domingo en General Roca. Allí el Depo recibe a La Amistad luego de caer en la ida.

El Deportivo Roca recibe a La Amistad en el Luis Maiolino en lo que será la definición de la llave de semifinales del Torneo Regional Amateur por la zona Patagónica. La ida en Cipolletti quedó en manos del conjunto Celeste por 2 a 0.

El Naranja deberá ganar por una ventaja de 3 goles sin recibir ninguno para avanzar de manera directa. En el caso de un empate en el global, la definición será por penales. La Amistad va en búsqueda de su tercera final en cuatro años. A partir de las 18 Danilo Viola pitará el inicio del duelo de vuelta en General Roca .

El viedmense tendrá la asistencia de Rodrigo Moreno y Jonathan Balda, mientras que Juan Bertoya completará la cuaterna arbitral. En la ida en el norte de Cipolletti, los de Alfredo Tizza alcanzaron la ventaja con un 2 a 0 contundente. Cuando se escurrían los minutos en el primer capítulo, Kevin Guajardo abrió el marcador. Luego, en el complemento el lateral izquierdo Ariel González selló el resultado final.

la amistad regional amateur

Para los de Martín Medina será la segunda definición consecutiva en el Luis Maiolino en una llave. Por los cuartos de final, cerraron de local ante Atlético Regina, conjunto al que vencieron por 2 a 1 luego de un empate 1 a 1 en la ida. Esta vez, volverá a tener la posibilidad de finalizar otra serie en su casa y con toda su gente, lo que suma un plus para el encuentro. Con respecto al equipo de Tizza, también tendrá su segunda definición en condición de visitante, pero no de manera seguida.

La primera fue por los octavos de final ante Independiente de Neuquén en La Chacra. En la capital neuquina, La Amistad goleó 4 a 1 al Rojo tras una caída 1 a 0 en la ida. La última visita del Celeste al escenario Naranja fue en la fase de grupos cuando se disputó la fecha 2.

Allí el equipo cipoleño venció al Deportivo Roca por 2 a 1, Carlos López aventajó a los locales, Santiago Garcés puso el encuentro en pardas y Lucas Mellado marcó sobre el final el gol de la victoria. Para el conjunto de Cipolletti está en juego la posibilidad de alcanzar su tercera final en 4 años, a principios del 2022 jugó dicha instancia ante Jorge Newbery en la campaña dirigida por el marplatense Gustavo Noto, mientras que en 2025, dirigidos por Jorge el Pulpo Lencina, llegaron a la final ante La CAI.

La otra semifinal del Regional Amateur

La otra semifinal tiene a Boxing de Río Gallegos y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. En la ida, los chubutenses se impusieron 3 a 1 en Comodoro y la vuelta será en Santa Cruz también este domingo a partir de las 17.

Los ganadores de sus respectivas llaves se enfrentarán en la Final Patagònica en una serie que tendrá la ida el domingo 1 de febrero y la vuelta el 8. En dicha serie, Río Negro será el escenario del cierre de la llave.