Regional Amateur: La Amistad recibe a Maronese en un duelo picante

“Tenemos la ventaja, pero va a ser un partido muy duro. La ventaja en nuestra cabeza no existe, lo tenemos que afrontar como si hubiéramos salido cero a cero . Fue un partido muy duro, son un rival, muy bueno. Tienen muy buenos jugadores, de jerarquía, pero también es un partido que se disfruta porque salimos los dos primeros de zona y sabíamos que iba a ser un partido así”, dijo a LM Santiago Jara , artillero de Maronese.

El duelo entre nequinos y cipoleños es digno de un partido de Federal A por la paridad entre ambos. Milton Jaque y Braian Canales le dieron la ventaja al equipo de Hugo Silva, pero sobre el final una desatención le permitió a Boris Magnago descontar y dejar al Celeste con vida.

“Nos vamos a tomar el partido como en la ida, un partido duro, serio. Sabemos que si cometemos errores como en el gol, que marcamos mal, puede haber goles de ellos. Entonces la idea es no equivocarse, estar en los detalles porque a veces definen partidos y más en estos cruces”, analizó Jara.

ON - Futbol Maronese vs La Amistad (4).jpg Omar Novoa

Los dirigidos por Jorge Lencina en su reducto en la etapa anterior solo vieron la derrota en una oportunidad. Los dos partidos restantes fueron victorias por más de dos goles. “Vamos a ir a hacer el mismo partido que hicimos de local, intenso, presionándolos, ellos juegan muy bien con la pelota. Para nosotros es un gran desafío, estamos muy ilusionados, el partido lo tomamos como un empate, vamos a ir a ganar y que no puedan jugar”, aseguró.

En el caso de una victoria por la mínima de La Amistad, la definición será desde el punto penal. En caso de un marcador abultado, avanzará el Celeste. Si gana Maronese por la mínima o sin recibir goles, será quien avance a los cuartos.

“La proyección es seguir avanzando en la zona, la verdad que estoy muy contento, me tratan muy bien. Me encontré con un club muy bien armado y que está para pelear cosas, que quiere seguir pasando de fase y por qué no pelear el ascenso, jugar una final Patagónica que sería un gran logro”, comentó el delantero.

Los neuquinos en condición de visitante durante la etapa regular ganaron en una oportunidad, empataron y perdieron en el resto. Esto, no desanima a los dirigidos por Hugo Silva, que quieren seguir en competencia. “Estamos cerca de eso, obvio que todos los partidos son distintos, que todos los rivales de acá en adelante son duros pero nosotros también lo somos. Somos un equipo que nos tenemos mucha fe”, mencionó.

El ganador de la llave se enfrentara al ganador de Belgrano de Esquel y Don Bosco de Zapala, donde jugaran la ida de visitante y definirá de local. En la otra llave, los zapalinos golearon en la ida y los chubutenses deberán realizar la épica para avanzar. “Sabemos que somos un buen equipo, pero no nos creemos más que nadie. Vamos con nuestras armas y tratamos de imponernos con la manera nuestra, siempre con humidad. El plantel sabe eso, a lo que nos tenemos que aferrar entonces estamos ilusionados de pelear el ascenso. Vamos tratar de ir a ganar y seguir avanzando de fases”, concluyó Jara.

Así van los octavos de final en el Regional Amateur

Argentinos del Norte, el otro representante de la Liga Confluencia, cayó por 2 a 0 ante Estudiantes de Bariloche en la ida. Este domingo el Carcelero buscará remontar la llave en la ciudad cordillerana. Cabe remarcar que el desgaste para el Norte es grande ya que el jueves disputó la ida de la final de Liga ante La Amistad.

Por otro lado, Don Bosco de Zapala goleó a Belgrano por 4 a 1 en su visita a Esquel. El equipo de Lifune definirá de local una serie que parece terminada. Don Bosco jugó el jueves por la noche por liga ante Pacífico.

Partidos 17 hs

La Amistad - Maronese

Árbitro: Kevin Nicolás Bustos.

Ida: Maronese 2 - La Amistad 1

Estudiantes Unidos (Bariloche) - Argentinos del Norte

Árbitro: Jerónimo Ulises

Ida: Argentinos del Norte 0 - Estudiantes 2

Don Bosco (Zapala) - Belgrano (Esquel)

Árbitro: Román Domínguez

Ida: Belgrano 1 - Don Bosco 4