Revolcones, espectáculo y el rally le ganó a la lluvia en Junín de los Andes

Fue en la octava fecha del neuquino, disputada en el sur de la provincia. Hubo varios vuelcos durante el fin de semana.

La lluvia no pudo con el Rally Neuquino . Los caminos de Junín de los Andes fueron escenario de un fin de semana intenso, con velocidad, maniobras al límite, vuelcos y un público que acompañó en gran número durante las tres jornadas de la octava fecha del campeonato provincial.

La actividad comenzó el viernes con la tradicional rampa de largada en el centro de la ciudad y continuó el sábado y domingo con seis pruebas especiales: cuatro en la primera etapa y dos en la segunda. El espectáculo estuvo a la altura de la expectativa, aunque algunos protagonistas se llevaron más de un susto.

Uno de los primeros momentos de preocupación se vivió el sábado, durante el tercer prime, cuando Pablo Pranzoni volcó con su Nissan March de la clase N2. Una ambulancia debió intervenir, aunque la asistencia fue por precaución para el piloto y su navegante, Mauro Pozzebon .

Ese mismo día también protagonizaron un vuelco Claudio y Lautaro Fosbery, con su Peugeot 206 de la misma categoría. Sin embargo, lograron acomodar el vehículo y regresaron el domingo para completar la competencia.

Dos vuelcos que dejaron imágenes impactantes

La quinta prueba especial del fin de semana, disputada el domingo, volvió a tener a los vuelcos como protagonistas y quedaron registrados en las cámaras de "Puesta a Punto".

Maximiliano Millapi y Alexis Cárcamo, representantes de Bariloche, se dieron vuelta con su Fiat Uno. Lejos de abandonar, consiguieron continuar y cruzaron la meta.

También sufrieron un vuelco Elías Inal y José Vázquez, de Cutral Co, a bordo de un Volkswagen Gol de la clase A2. Después del accidente, ambos se subieron al auto volcado para celebrar que estaban bien. La escena se viralizó en las redes sociales y se convirtió en una de las postales más comentadas de la fecha.

Bello marcó la diferencia y Llanos sigue imparable

En lo deportivo, el más rápido fue el cipoleño Carlos Bello, quien compitió como invitado con el Toyota Yaris GR que utiliza en el ámbito nacional. Con un tiempo de 41m04s6, dominó la clasificación general y se mostró conforme con el rendimiento del vehículo, que sobresalió por sus prestaciones y le permitió ofrecer un espectáculo aparte.

El auto de Carlos Bello. Fotos: Puesta a Punto

Entre las categorías del campeonato neuquino, Daniel Llanos, navegado por Federico Centani en su Volkswagen Polo, volvió a imponer condiciones en la A6. El barilochense alcanzó su duodécima victoria consecutiva en la divisional. Mario Villanueva (h) terminó segundo, a 1m32s8, y David Abril completó el podio, a 2m57s7.

Daniel Llanos sigue imbatible. Fotos: Puesta a Punto

En la A7, el abandono de Juan Lovagnini dejó el camino libre para Gustavo Rojas, de San Martín de los Andes. Con su Volkswagen Gol ganó por cuarta vez en el año, por delante de Cristian Caihuán y Carlos Torres.

La RC5 tuvo un final ajustado: Omar Kovacevich ganó con su Ford Fiesta, apenas 11s5 por delante de Franco Fossatti. Sergio Basile completó el podio.

En la N2, Alejandro Ávila logró su segundo triunfo de la temporada, escoltado por Mauricio Zúñiga y Marcos Battistuzzi. La N2L quedó en manos de Miguel Huenulao, con Mauro Rojas y Gabriel Morán detrás.

En la numerosa A2, Lucas Matto consiguió su primera victoria en el Rally Neuquino tras la exclusión técnica de Gabriel Muñoz. Brian Robla fue segundo y Millapi, tercero. Por último, en la A1, el local Matías Miranda repitió el triunfo conseguido el año pasado en Junín, con Facundo Lillo a 9s4 y Darío Ochoa en el tercer puesto.

Con lluvia, vuelcos y grandes maniobras, Junín de los Andes volvió a demostrar su lugar en el calendario provincial: el público respondió y el rally terminó ganándole al mal tiempo.