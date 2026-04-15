River le gana a Carabobo en el Monumental

Tras empatar ante Blooming en el debut, el Millonario disputa la segunda jornada de la Copa Sudamericana.

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela , por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.

El partido, que está programado para las 21:30 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental , contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

La jornada comenzó de la peor manera para el Millonario. A los 18 minutos, el mediocampista Fausto Vera tuvo que pedir el cambio por lesión en la rodilla derecha y fue reemplazado por Aníbal Moreno. Se trataba de uno de los pocos jugadores titulares que fueron arriesgados por Coudet antes del Superclásico.

La primera llegada del partido fue de River, a los 19 minutos, con un remate desde el costado izquierdo del área del volante Juan Cruz Meza, el cual salió desviado por encima del travesaño.

En 30 minutos, el volante Joaquín Freitas recuperó una pelota por el costado derecho, avanzó hasta el borde del área y centró para el zurdazo del enganche Juan Fernando Quintero, que el arquero Lucas Bruera pudo despejar sobre su palo izquierdo.

A pesar de estos ataques, el club de Núñez no logró crear peligro certero ante un equipo inferior en los papeles. La superioridad en nombres no se trasladó al campo de juego en la primera etapa y el equipo local se retiró silbado por sus hinchas al cabo de los primeros 45 minutos.

River tuvo su primera llegada del complemento en el primer minuto, con un mano a mano de Freitas por izquierda, que definió de volea pero no enganchó bien la pelota, que picó en su viaje a las manos de Bruera.

El inicio del complemento tuvo otra mala noticia para Eduardo Coudet y los hinchas Millonarios: Juanfer Quintero sintió una molestia y debió ser modificado por Kendry Páez.

En medio de la impaciencia de la gente, el volante ecuatoriano agarró la pelota y encaró para adelante en una jugada que Sebastián Driussi se metió en el medio para rematar el arco y convertir el 1 a 0 para el club de Núñez.

Las formaciones de River y Carabobo

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.