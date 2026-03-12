River vence a Huracán en el debut del Chacho Coudet
El flamante entrenador del Millonario busca arrancar su ciclo con el pie derecho ante el Globo en Parque Patricios.
River enfrenta a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Chacho Coudet hace su debut como entrenador del Millonario, contra el equipo que dirige el ex DT de Boca, Diego Martínez.
El Millonario, con Marcelo Escudero como interino, viene de igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha ocho. Por su parte, Huracán viene de vencer a Belgrano por 3-1.
En River destaca la presencia en el once titular de Kendry Páez, que no tuvo muchos minutos con Marcelo Gallardo y Ian Subiabre, que había perdido un poco de terreno últimamente. Juan Fernando Quintero estará en el banco tras recuperarse de su lesión.
Las jugadas destacadas del primer tiempo de River y Huracán
Huracán tuvo la primera situación clara del partido a los once minutos, cuando Ojeda habilitó a Caicedo entre los centrales de River. El delantero definió cruzado, forzando a una buena atajada de Beltrán que la mandó al córner.
El partido estuvo bastante caliente en los primeros minutos, con varios cruces picantes, como una dura entrada de Gil que le valió la amarilla. El público de Huracán estuvo bastante impaciente con el árbitro, protestando varias decisiones de Ramírez.
A los 26 minutos, tras una gran jugada por el medio, Montiel llegó por la derecha para tirar un gran centro y que Driussi, tras una deficiente salida de Galíndez, ponga el 1-0 con un gran cabezazo.
A los 43 minutos de la parte inicial, tras un forcejeo entre Caicedo y Martínez Quarta, el árbitro marcó penal para Huracán, a pesar de los reclamos de River y Coudet. El mismo delantero lo cruzó hacia el lado derecho de Beltrán, que nada pudo hacer para evitar el 1-1.
Así se vive el segundo tiempo entre River y Huracán
El segundo tiempo arrancó con más jugadas de peligro, teniendo Huracán una posibilidad a los ocho minutos que no definió bien Caicedo, y River respondiendo con un cabezazo desviado de Montiel y un buen remate de Galván, que tapó Galíndez.
River desperdició la posibilidad de pasar al frente: Galíndez le atajó el penal a Quintero, que recién ingresaba para hacerse cargo. La falta fue contra Subiabre en una buena jugada individual.
A los 35 minutos, tras una larga revisión del VAR, Ramírez le dio un segundo penal a River, tras una mano en el área. En la misma jugada, se fueron expulsados Colidio -que había ingresado minutos antes- y Carrizo por una pelea. Montiel puso el 2-1 a los 39 del segundo tiempo, tras un parate de casi diez minutos.
La información del partido entre River y Huracán
- Torneo Apertura.
- Fecha 10.
- Huracán - River.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Sebastián Habib.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Te puede interesar...
Leé más
Sonó para ser reemplazante de Gallardo en River, pero lo echaron a la semana siguiente
El jugador de River que el Chacho Coudet quiere recuperar y convertir en titular
Noticias relacionadas