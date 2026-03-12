River vence a Huracán en el debut del Chacho Coudet

El flamante entrenador del Millonario busca arrancar su ciclo con el pie derecho ante el Globo en Parque Patricios.

El Chacho Coudet hace su debut como DT de River.

River enfrenta a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Chacho Coudet hace su debut como entrenador del Millonario, contra el equipo que dirige el ex DT de Boca, Diego Martínez.

El Millonario, con Marcelo Escudero como interino, viene de igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha ocho . Por su parte, Huracán viene de vencer a Belgrano por 3-1.

En River destaca la presencia en el once titular de Kendry Páez , que no tuvo muchos minutos con Marcelo Gallardo y Ian Subiabre, que había perdido un poco de terreno últimamente. Juan Fernando Quintero estará en el banco tras recuperarse de su lesión.

EL SALUDO DEL CHACHO Y DIEGO MARTÍNEZ





Las jugadas destacadas del primer tiempo de River y Huracán

Huracán tuvo la primera situación clara del partido a los once minutos, cuando Ojeda habilitó a Caicedo entre los centrales de River. El delantero definió cruzado, forzando a una buena atajada de Beltrán que la mandó al córner.

Beltrán TAPÓ y evitó el gol de Caicedo para Huracán ante River





El partido estuvo bastante caliente en los primeros minutos, con varios cruces picantes, como una dura entrada de Gil que le valió la amarilla. El público de Huracán estuvo bastante impaciente con el árbitro, protestando varias decisiones de Ramírez.

A los 26 minutos, tras una gran jugada por el medio, Montiel llegó por la derecha para tirar un gran centro y que Driussi, tras una deficiente salida de Galíndez, ponga el 1-0 con un gran cabezazo.

¡GOLAZO DE RIVER!



Driussi cabeceó tras una gran jugada y puso el 1-0 vs. Huracán.





A los 43 minutos de la parte inicial, tras un forcejeo entre Caicedo y Martínez Quarta, el árbitro marcó penal para Huracán, a pesar de los reclamos de River y Coudet. El mismo delantero lo cruzó hacia el lado derecho de Beltrán, que nada pudo hacer para evitar el 1-1.

PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO





LA REACCIÓN DE COUDET AL PENAL DE HURACÁN





Así se vive el segundo tiempo entre River y Huracán

El segundo tiempo arrancó con más jugadas de peligro, teniendo Huracán una posibilidad a los ocho minutos que no definió bien Caicedo, y River respondiendo con un cabezazo desviado de Montiel y un buen remate de Galván, que tapó Galíndez.

Montiel apareció SOLO en posición de 9 y cabeceó para marcar el 2-1 de River ante Huracán, pero la tiró afuera... ¡INSÓLITO ERRADO DE CACHETE!

River desperdició la posibilidad de pasar al frente: Galíndez le atajó el penal a Quintero, que recién ingresaba para hacerse cargo. La falta fue contra Subiabre en una buena jugada individual.

Galindez atajó el penal y el rebote de Juanfer Quintero, no lo puedo creer.

A los 35 minutos, tras una larga revisión del VAR, Ramírez le dio un segundo penal a River, tras una mano en el área. En la misma jugada, se fueron expulsados Colidio -que había ingresado minutos antes- y Carrizo por una pelea. Montiel puso el 2-1 a los 39 del segundo tiempo, tras un parate de casi diez minutos.

#TorneoApertura | #Huracán 1 #River 2



ST 85' ¡GOL DE RIVER!!!



Cachete Montiel cambia el penal por gol y marca el segundo para el millonario.

La información del partido entre River y Huracán

Torneo Apertura.

Fecha 10.

Huracán - River.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Sebastián Habib.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Los 11 elegidos por Eduardo Coudet para visitar a Huracán

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.