Se juegan las finales del Regional Amateur: La Amistad se enfrenta a Boxing en el sur

La Amistad se enfrenta a Boxing de Río Gallegos. El ganador de esta zona se enfrenta al ganador de Cuyo por un lugar en el Federal A.

El Regional Amateur transita sus últimos capítulos en la edición 25/26 y este fin de semana comienzan las finales zonales en todo el país. En la Patagonia , los finalistas son La Amistad y Boxing de Río Gallegos . El primer duelo de la llave se disputará este domingo en Santa Cruz y la vuelta el próximo 8 de febrero en Cipolletti .

En el estadio Emilio Pichón Guatti , Cristian Rubiano pitará a las 17 el inicio de la final de ida en Río Gallegos. El pampeano, árbitro de Federal A, estará acompañado por Diego Pereyra y Yasu Muñoz, mientras que Emanuel Leguizamón ocupará el rol de cuarto árbitro.

El conjunto rionegrino llega a una nueva final luego de eliminar al Deportivo Roca en semifinales por 3 a 1 en el global . Esta es su tercera en 4 años. A principios del 2022 jugó la misma instancia frente Jorge Newbery en la campaña dirigida por el marplatense Gustavo Noto , mientras que en 2025, bajo la dirección de Jorge el Pulpo Lencina , llegaron a la final ante La CAI .

Lencina fue director técnico de Boxing en la campaña del 2019, donde el conjunto de Río Gallegos accedió a jugar la final por el ascenso directo al Federal. En aquel año derrotó a la CAI en la final Patagónica y luego cayó ante Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi, que subió a la tercera categoría del futbol argentino.

boxing rio gallegos jorge newbery

Los dirigidos de Alfredo Tizza afrontaron cerca de 2000 kilómetros desde Cipolletti en un viaje que comenzó el jueves por la tarde. El Celeste, volverá a jugar en una superficie de sintético tras el último encuentro en el Luis Maiolino y, a su vez, tendrán la posibilidad de definir la llave en Cipolletti.

Por otro lado, Boxing viene de derrotar por penales, en Río Gallegos, a Jorge Newbery. La serie para los santacruceños había comenzado con un 3 a 1 en contra en Cómodor Rivadavia y tras un 2 a 0 en la semifinal de vuelta la llave se definió desde los 12 pasos donde los de Matías Clavel se impusieron por 6 a 5.

La Amistad llega a esta final habiendo ganado la Zona 9 con 13 unidades por encima del Deportivo Roca, Argentinos del Norte y Pillmatún. En octavos de final derrotó a Independiente de Neuquén, en cuartos a San Patricio del Chañar y al Deportivo Roca en semis.

la amistad roca victoria sánchez (8)

Boxing fue el líder de la Zona 3 con 13 puntos, dejando atrás a Bancruz, Escorpión y Esperanza. En la etapa de eliminación superó a Atlético San Julián en octavos de final, a Camioneros de Río Gallegos en cuartos y a Jorge Newbery en semis.

A mediados de semana, el Consejo Federal dispuso que el ganador de la final Patagónica se enfrentará al vencedor de Cuyo. De esta manera, La Amistad o Boxing jugará ante Estudiantes de San Luis o FADEP en una final única y en estadio neutral por un lugar en el Federal A.

El primer partido de la llave contará con la transmisión por streaming a cargo de Comodoro de Primera a través de passline. El encuentro tendrá un valor de $14.000.

El resto de las finales también se juegan el domingo. En la Pampeana Sur se enfrentan Racing de Olavarría ante Ferro de General Pico y en la Pampeana Norte Colón de Chivilcoy frente a Escobar FC.

La zona Centro tiene en la final a General Paz Juniors de Córdoba y Central Argentino de Santiago del Estero, por el lado de Cuyo, se enfrentarán Estudiantes de San Luis ante FADEP de Mendoza.

El Litoral del país quedó dividido en dos, en la zona Litroal Norte Guaraní Antonio Franco se enfrentará a Defensores de Vilelas y en la Litoral Sur, Juventud Unida de Gualeguachú irá ante Ben Hur de Rafaela.

Así se juegan las finales del Regional Amateur

Domingo 1 de febrero

PATAGONIA

Boxing de Río Gallegos – La Amistad 17 hs

PAMPEANA SUR

Racing de Olavarría – Ferrocarril Oeste de General Pico 20:30 hs

PAMPEANA NORTE

Colón de Chivilcoy – Escobar FC 20:30 hs

CENTRO

General Paz Juniors (Córdoba) – Central Argentino (Santiago del Estero) 18 hs

CUYO

Estudiantes de San Luis – FADEP (Mendoza) 18 hs

LITORAL NORTE

Guaraní Antonio Franco (Posadas) – Defensores de Vilelas (Resistencia) 17:30 hs

LITORAL SUR