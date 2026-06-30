"Taglia te necesita": la insólita campaña viral para que Nicolás Tagliafico complete su álbum del Mundial

El jugador mostró en la transmisión en vivo que aún le falta una importante cantidad de figuritas y lanzaron una campaña para los hinchas. Las figuras de la Selección argentina que le faltan.

El mundial 2026 entró en etapas de definición y el final empieza a acercarse a toda velocidad, pero la locura por el álbum de figuritas que eclipsó la previa del certamen ecuménico continúa. Todavía quedan fanáticos buscando en su mayoría las figuritas difíciles como Lionel Messi, que con cada presentación que hace deslumbra en la cancha y genera más deseo de tener su pegatina.

Hasta Nicolás Tagliafico , jugador de la Scaloneta que disputa el certamen, sigue buscando completar el famoso álbum de Panini. Pero la el objetivo se complicó y tuvo que lanzar una campaña junto a su compañero Lautaro Martínez y el streaming AFA Estudio para que los hinchas puedan cumplirle el deseo de llenar todos los espacios.

" Taglia te necesita", escribieron en el flyer publicado donde se incita a los fanáticos a colaborar con la búsqueda del jugador y disponer de un intercambio de figus. "¡Ayudemos a Tagliafico a completar el álbum del Mundial! Nico, Lautaro (Martínez) y una misión para Miami", escribieron en la cuenta del stream.

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Cuáles son las figuritas que le faltan

Según revelaron, son 32 figuritas las que se ausentan en el álbum. Entre ellas faltan sus compañeros Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Nicolás González y Giuliano Simeone.

FWC 3

Sudáfrica: 9, 14, 18

Sudáfrica: 9, 14, 18 Canada: 13

Bosnia: 6,

Brasil: 2, 3, 9

Escocia: 7

USA: 1, 20

Paraguay: 9

Australia: 12, 13

Curazao: 1

Ecuador: 13

Holanda: 20

Japón: 18

Bélgica: 6

Iran: 7

Francia: 15

Senegal: 6, 19

Argentina: 14, 16

Austria: 5, 11, 15

Uzbekistán: 4

Croacia: 2

Panamá: 14

TOTAL: 32

La inquietante predicción del chamán que "maldijo" a Harry Kane contra Messi y la Selección Argentina

Cabo Verde es una de las selecciones que dio el golpe en el Mundial 2026, consiguiendo un empate en cero ante la Selección de España en el debut, sumando tres puntos producto de tres empates en la fase de grupo que lo metieron en los dieciseisavos de final cuando parecía imposible con la Furia y, también, compartiendo con Uruguay. En la instancia definitoria tendrá en frente a la Selección argentina, actual defensora del título y que llega al duelo con un Messi explosivo que sumó seis goles en tres partidos.

Cualquier error puede ser como una daga debido a que serán partidos únicos, lo que genera tensión debido a que una derrota te manda de nuevo a casa. Si bien la Scaloneta atraviesa un gran presente, la atención está puesta en el duelo ante el seleccionado debutante. Aún más con las particulares afirmaciones que hizo el espiritualista ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien "maldijo" a Harry Kane ante su selección (no pudo convertir).

Qué dijo el chamán

En contra de las suposiciones que marcan tendencia en la previa pero jugando una ficha importante en su intuición, quien se considera "el espiritualista más poderoso del mundo" lanzó una fuerte frase que generó ruido en torno a la selección defensora del título: "Cabo Verde eliminará a Argentina en los dieciseisavos de final".

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Nana Kwaku Bonsam, conocido por sus rituales y por lanzar polvo blanco en los estadios, vuelve a generar polémica tras asegurar que puede afectar el rendimiento de figuras como Cristiano Ronaldo y Harry Kane.



Sin… pic.twitter.com/HBbG4fCYj1 — más+deportes (@webmasdeportes) June 25, 2026

En su relato, reafirmó: "Mis poderes estarán con Cabo Verde. Argentina no pasará de ronda. Cabo Verde eliminará a Argentina". Sumando más condimento a los dichos, afirmó que “este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal".