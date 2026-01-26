Un jugador que supo ser promesa no tendrá lugar en Boca y saldrá a préstamo a otro club de primera

Un futbolista será nuevo jugador de un club que disputará un certamen internacional.

Boca ha logrado en el último tiempo sacar distintas figuras futbolísticas desde las inferiores, prometiendo un gran futuro. Sin embargo más allá de la proyección que se hacían en cada uno de ellos todavía siguen intentando encontrar su espacio y consolidar una carrera futbolística de relevancia.

Gonzalo Maroni fue uno de los jugadores que se convirtió en promesa durante sus inicios en su carrera deportiva pero no logró consolidarse en el plantel que actualmente dirige Claudio Úbeda. Luego de un recorrido por distintos clubes del fútbol argentino como también por Europa, el futbolista que supo portar el dorsal '10' en algunas divisiones inferiores de la Selección argentina será cedido a un equipo local que no había vestido su camiseta.

Según se conoció el habilidoso mediocampista de último paso por Newell's sería cedido a Barracas Central luego de ser advertido que no tendrá lugar en su club de origen. No será un destino cualquiera para el jugador debido a que el guapo tendrá el duro desafío de jugar por primera vez en su historia la Copa Sudamericana.

Maroni

El bombazo de Tato Aguilera: un delantero europeo de renombre sacude al mundo Boca

El domingo por la noche, luego de que Boca le ganara 1 a 0 a Deportivo Riestra en el arranque del Apertura 2026 en La Bombonera, Tato Aguilera contó una noticia que de concretarse sería un bombazo inesperado. Se trata de la llegada de un delantero europeo de renombre al club de la Ribera.

Es evidente que el xeneize necesita futbolistas en ofensiva, con Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani lesionados, tuvo que jugar Lucas Janson como titular el domingo y el equipo casi no tuvo profundidad.

Además, la decisión de mandar a préstamo al cipoleño Valentino Simoni le quitó al "9" de la reserva campeona, que en este contexto podría pelear un lugar tranquilamente.

La bomba de Tato

El periodista de TyC Sports contó que un empresario argentino le habría consultado al entorno Romelu Lukaku si tendría intenciones de "vivir la experiencia Boca". Según la información de Tato Aguilera, esto no habría surgido desde la dirigencia, sino desde un agente externo.

Para concretarse, primero debería ser positiva la respuesta del delantero belga y luego el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que maneja el fútbol del club, debería dar el OK.

lukaku belgica euro.jfif Lukaku fue el centro de las críticas tras el primer partido de Bélgica.

La posibilidad suena muy lejana y hasta risueña, pero no deja de ser una información periodística. Así surgieron casos como los de Daniel De Rossi, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes después terminaron jugando en Boca cuando no tenían ninguna conexión histórica con la institución.

Qué es de la vida de Lukaku

El delantero de la selección de Bélgica, con la que jugó tres mundiales, milita en el Napoli de Italia. Cumplirá 33 años en marzo y forma parte del plantel campeón de Italia.

El domingo, Lukaku entró en el segundo tiempo en la derrota 3 a 0 contra Juventus en Turín.