Un milagro: sobre el final, Boca le empató a Huracán y sigue vivo en el Apertura

Tras la derrota frente a Barcelona en la Copa Libertadores, el Xeneize busca seguir adelante en el certamen local.

Al inicio del encuentro, Boca se adueñó de la pelota y buscó espacios con paciencia. Sin embargo, Huracán arrancó más incisivo, con una faceta más ofensiva y presionando bien arriba. Esa propuesta le rindió frutos antes de los primeros cinco minutos: Leandro Brey se la cedió a Milton Delgado , Leonardo Gil se la quitó en la medialuna del área, enganchó ante Ayrton Costa y definió cruzado para estampar el 1-0 .

¡¡PRESIÓN ALTA DEL GLOBO AL SAQUE DE ARCO DE BREY Y GOLAZO DEL COLO GIL PARA MADRUGAR A TODA LA BOMBONERA!! ¡¡HURACÁN 1-0 BOCA!! pic.twitter.com/ICOK6Pd5FR

Con el correr del tiempo, el triunfo del Globo solo se justificaba por la excelsa tarea de Hernán Galíndez: el arquero de la selección ecuatoriana le atajó un remate a Miguel Merentiel -y un cabezazo letal-, hizo lo propio con un disparo de media distancia de Delgado, y de manera increíble evitó el tanto en contra de Lucas Blondel con un manotazo salvador . El Xeneize, sin jugar bien, empujaba y a esas alturas merecía el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053238114223624624&partner=&hide_thread=false ¡¡ARQUERO MUNDIALISTA!! Galíndez apareció en La Bombonera con una tapada sensacional a un cabezazo de la Bestia Merentiel, para evitar el 1-1 de Boca ante Huracán. pic.twitter.com/Wo35RG5BwO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

El dominio siguió siendo del equipo comandado por Claudio Úbeda, que exhibió una falta de eficacia preocupante. Santiago Ascacíbar hizo volar nuevamente al golero y Milton Giménez, que debió ingresar antes del cierre de la primera mitad por la lesión de Adam Bareiro, no pudo definir ante la apurada de un defensor. La Bestia también se encontró con la muralla de Galíndez tras un derechazo que el guardameta tapó con el pie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053242266731356458&partner=&hide_thread=false A CHEQUEAR EN LA TABLET SI ENTRÓ LA PELOTA: así reaccionó Ubeda al milagro en el área de Huracán que impidió el empate de Boca. pic.twitter.com/ztHltjJHNc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

La insistencia del cuadro azul y oro rindió frutos antes de que ambos equipos fuesen a los vestuarios, pero no se plasmó en el marcador: Merentiel apareció solo por el costado izquierdo tras un pase del Vikingo y centró rasante para Giménez, que empató el pleito. Sin embargo, el árbitro Pablo Echavarría, tras la revisión de los encargados del VAR, advirtió que el delantero uruguayo estaba en posición adelantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053246455268204728&partner=&hide_thread=false ¡¡ANULADO EL 1-1 DE BOCA ANTE HURACÁN POR OFFSIDE DE LA BESTIA MERENTIEL!! pic.twitter.com/U6miwNAU7F — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

El complemento fue una continuación de la etapa inicial, aunque el local se mostró con una marcha menos. Así y todo, hizo temblar el arco de Galíndez con un centro de Tomás Aranda que pegó en el poste. Los de Diego Martínez apostaron por refugiarse y aguardar por un eventual contraataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053254700636442793&partner=&hide_thread=false ¡¡GALÍNDEZ DUDÓ Y EL PALO SALVÓ A HURACÁN DEL 1-1 DE BOCA EN EL COMIENZO DEL ST!! pic.twitter.com/X99Bi8BvvO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Tras esa ocasión, el conjunto de la Ribera sacó el pie del acelerador y los de Parque Patricios incluso se atrevieron a avanzar unos metros con Blondel, que llevó peligro con una ejecución desviada. Poco a poco, el clima en la Bombonera se empezaba a caldear ante la posibilidad de que Boca se quedara en el camino.

A tan solo un minuto del pitazo final, un centro de Leandro Paredes le otorgó una nueva esperanza al Xeneize, que sufría por la nula efectividad exhibida durante el compromiso. El campeón del mundo encontró a Giménez quien, ya caído en el piso, se vio beneficiado por el rechace con los puños de Galíndez. Pese a que en un primer momento el juez había advertido que el balón pegó en la mano del ex Banfield, las repeticiones mostraron que el impacto fue en el hombro: 1-1 y a seguir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/psldv/status/2053262896960831748&partner=&hide_thread=false Desde el VAR dicen que lo de Giménez fue hombro y no mano: gol de Boca. pic.twitter.com/IVnEu4n1x0 — Pablo S (@psldv) May 9, 2026

El resumen de Boca-Huracán

Formación de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Ignacio Campo; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Facundo Walter, Lucas Blondel; Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2053227290427850907&partner=&hide_thread=false ¡Así forma el Globo! pic.twitter.com/92AlG4or8j — CA Huracán (@CAHuracan) May 9, 2026

Goles: Milton Giménez (90'); Leonardo Gil (5').

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: La Bombonera.

Transmisión: TNT Sports.