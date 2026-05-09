Un milagro: sobre el final, Boca le empató a Huracán y sigue vivo en el Apertura

Tras la derrota frente a Barcelona en la Copa Libertadores, el Xeneize busca seguir adelante en el certamen local.
La crónica de Boca-Huracán
Al inicio del encuentro, Boca se adueñó de la pelota y buscó espacios con paciencia. Sin embargo, Huracán arrancó más incisivo, con una faceta más ofensiva y presionando bien arriba. Esa propuesta le rindió frutos antes de los primeros cinco minutos: Leandro Brey se la cedió a Milton Delgado, Leonardo Gil se la quitó en la medialuna del área, enganchó ante Ayrton Costa y definió cruzado para estampar el 1-0.
Con el correr del tiempo, el triunfo del Globo solo se justificaba por la excelsa tarea de Hernán Galíndez: el arquero de la selección ecuatoriana le atajó un remate a Miguel Merentiel -y un cabezazo letal-, hizo lo propio con un disparo de media distancia de Delgado, y de manera increíble evitó el tanto en contra de Lucas Blondel con un manotazo salvador. El Xeneize, sin jugar bien, empujaba y a esas alturas merecía el empate.
El dominio siguió siendo del equipo comandado por Claudio Úbeda, que exhibió una falta de eficacia preocupante. Santiago Ascacíbar hizo volar nuevamente al golero y Milton Giménez, que debió ingresar antes del cierre de la primera mitad por la lesión de Adam Bareiro, no pudo definir ante la apurada de un defensor. La Bestia también se encontró con la muralla de Galíndez tras un derechazo que el guardameta tapó con el pie.
La insistencia del cuadro azul y oro rindió frutos antes de que ambos equipos fuesen a los vestuarios, pero no se plasmó en el marcador: Merentiel apareció solo por el costado izquierdo tras un pase del Vikingo y centró rasante para Giménez, que empató el pleito. Sin embargo, el árbitro Pablo Echavarría, tras la revisión de los encargados del VAR, advirtió que el delantero uruguayo estaba en posición adelantada.
El complemento fue una continuación de la etapa inicial, aunque el local se mostró con una marcha menos. Así y todo, hizo temblar el arco de Galíndez con un centro de Tomás Aranda que pegó en el poste. Los de Diego Martínez apostaron por refugiarse y aguardar por un eventual contraataque.
Tras esa ocasión, el conjunto de la Ribera sacó el pie del acelerador y los de Parque Patricios incluso se atrevieron a avanzar unos metros con Blondel, que llevó peligro con una ejecución desviada. Poco a poco, el clima en la Bombonera se empezaba a caldear ante la posibilidad de que Boca se quedara en el camino.
A tan solo un minuto del pitazo final, un centro de Leandro Paredes le otorgó una nueva esperanza al Xeneize, que sufría por la nula efectividad exhibida durante el compromiso. El campeón del mundo encontró a Giménez quien, ya caído en el piso, se vio beneficiado por el rechace con los puños de Galíndez. Pese a que en un primer momento el juez había advertido que el balón pegó en la mano del ex Banfield, las repeticiones mostraron que el impacto fue en el hombro: 1-1 y a seguir.
El resumen de Boca-Huracán
Formación de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Formación de Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Ignacio Campo; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Facundo Walter, Lucas Blondel; Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.
Goles: Milton Giménez (90'); Leonardo Gil (5').
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: La Bombonera.
Transmisión: TNT Sports.
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